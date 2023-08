Mentre il mondo della tecnologia attende con ansia l’uscita della linea di chip Apple M3, sono emersi nuovi interessanti dettagli sul presunto M3 Ultra. Il chip, il cui debutto è previsto per il 2024, promette un notevole incremento delle capacità di elaborazione.

Secondo quanto riportato dall’analista tecnologico Mark Gurman nella newsletter Power On di Bloomberg, il chip M3 Ultra è destinato a rivoluzionare i Mac professionali con le sue specifiche senza precedenti. La chiave di volta di questa innovazione risiede nei core della CPU, i quali subiranno un sostanziale aggiornamento. Rispetto al suo predecessore, l’M2 Ultra, l’M3 Ultra sarà dotato di una CPU a 32 core, con una configurazione impressionante di 24 core per le prestazioni e otto core per l’efficienza. Questa configurazione offre un significativo avanzamento del potenziale di elaborazione, promettendo di migliorare sia la produttività che l’efficienza di calcolo.

Per quanto riguarda l’elaborazione grafica, l’M3 Ultra ospiterà una GPU a 64 core, allineandosi al suo predecessore che ne utilizzava 60. Per chi cerca un’esperienza di alto livello, la versione di fascia più alta dell’M3 Ultra offrirà una GPU a 80 core.

La strategia di Apple di bilanciare potenza ed efficienza non è nuova. L’innovativa architettura dei chip della serie M sottolinea la sinergia tra core ad alte prestazioni e core ad alta efficienza. Mentre le attività di routine si affidano ai core per l’efficienza, il passaggio ai core per le prestazioni durante le operazioni intensive fornisce agli utenti un ulteriore livello di potenza di elaborazione.

Mentre il lancio iniziale dei chip M3 è previsto per ottobre, con una nuova linea di prodotti che comprenderà un MacBook Air da 13 pollici, un MacBook Pro da 13 pollici con Touch Bar e un iMac da 24 pollici, la vera attesa riguarda il lancio nel 2024 dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici con tecnologia M3 Ultra.

La newsletter di Gurman afferma che l’M3 Ultra troverà posto nei Mac Studio e nei Mac Pro solo “se Apple continuerà a produrli“.

È interessante notare che la linea M3 potrebbe anche introdurre cambiamenti nella capacità di memoria. I prototipi dei modelli di MacBook Pro sotto esame da parte di Apple vantano 36GB e 48GB di memoria RAM, discostandosi dalle opzioni già disponibili per i MacBook Pro M2. Questa evoluzione nella configurazione della memoria aggiunge un ulteriore livello di eccitazione all’imminente lancio della linea di prodotti M3.