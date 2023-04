Siete alla ricerca di un nuovo PC che vi consenta di lavorare e studiare alla velocità della luce, e al contempo volete occupare poco spazio? In tal caso non possiamo che consigliarvi il fantastico Apple Mac Mini 2023, oggi scontato su Amazon di oltre 150,00€!

Potrete, infatti, spendere solamente 799,99€ invece di 959,00€ per il modello più recente del mini computer Apple, ma non solo. Avrete anche modo di optare per il pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon, rendendo l’acquisto ancor più accessibile.

Il punto di forza del Mac Mini 2023 è il nuovo Chip M2 sviluppato da Apple, che vi fornirà tutta la velocità necessaria per eseguire qualsiasi programma di cui abbiate bisogno, anche in multitasking. Dall’editing di video ai videogiochi, riuscirete a svolgere ogni attività senza alcun rallentamento, sfruttando la CPU 8 core e la tecnologia Neural Engine 16 core, essenziali per massimizzare le prestazioni del computer.

Insomma, il Mac Mini 2023 è un vero e proprio concentrato di potenza e velocità, rappresentando, dunque, l’opzione perfetta soprattutto per chi ha poco spazio nella scrivania. I PC Desktop possono essere infatti molto ingombranti, mentre questo modello proposto da Apple ingombrerà meno di un tablet, essendo compatto sia in larghezza che in altezza.

Nonostante le dimensioni ridotte, avrete comunque a disposizione un’ampia varietà di porte con cui collegare fino a 2 monitor, tastiere, mouse e qualsiasi altra periferica vogliate. Troverete, per esempio, due Thunderbolt 4, un HDMI, due USB-A e una presa Ethernet. Il Mac Mini 2023 sarà, dunque, il centro nevralgico del vostro set-up, permettendovi di lavorare, studiare o divertirvi in piena comodità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

