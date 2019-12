Mac Pro, iFixit l’ha provato come grattugia con risultati poco brillanti (colpa del formaggio)

Il Mac Pro è l’ultima workstation di Apple per i professionisti che hanno bisogno di un sistema potente per gestire carichi pesanti di vario genere, fino ad arrivare persino al rendering in 8K di più video contemporaneamente. Come abbiamo già avuto modo di scrivere, configurare un Mac Pro inserendo i componenti migliori richiede un esborso di oltre 60.000 euro.

Prezzo e componenti però non sono le uniche cose che sorprendono, infatti il case del Mac Pro ha un design unico, con una particolare griglia forata frontale che ricorda una… grattugia. iFixit si è subito messo al lavoro per analizzare il PC durante una live, in modo da verificare la disposizione e l’accessibilità ai componenti.

Le redattrici coinvolte hanno notato subito puntato gli occhi sul sistema di dissipazione a tre ventole, per poi concentrarsi proprio sul frontale del case, ma in un modo alquanto strano: hanno preso del formaggio (del cheddar) e hanno usato il case proprio come una grattugia.

Forse non era il formaggio giusto per questo esperimento, come si può vedere verso la fine del video, ma se non altro si è trattata di una prova inedita e goliardica, che probabilmente non rimarrà isolata. Se avete acquistato un Mac Pro e volete fare altrettanto, il nostro consiglio è quello di non usare del gorgonzola!