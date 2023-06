State cercando un notebook top di gamma che possa soddisfare tutte le vostre esigenze di lavoro, studio e intrattenimento? In tal caso non possiamo che consigliarvi il fantastico MacBook Air 13 con Chip M1, oggi scontato a soli 849,00€!

Potrete, infatti, risparmiare ben 380,00€ rispetto al prezzo di listino di 1.229,00€. Si tratta di uno sconto paragonabile a quello applicato durante il Prime Day e, dato che i pezzi disponibili sono limitati, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Grazie al potente Chip M1 di Apple, potrete svolgere qualsiasi attività in modo fluido e veloce, senza alcun intoppo, anche in multitasking. Le prestazioni sono addirittura 9 volte superiori rispetto ai modelli precedenti, garantendovi un’esperienza senza paragoni. E non dimentichiamo l’autonomia della batteria, che arriva fino a 18 ore, permettendovi di lavorare e divertirvi senza preoccuparvi della ricarica.

Inoltre, il display retina da 13,3″ vi stupirà con immagini nitide e colori brillanti: che si tratti di ammirare i vostri progetti o di gustarvi i vostri contenuti preferiti, ogni dettaglio sarà reso in modo eccezionale. E con una capacità di archiviazione fino a 2TB, avrete spazio sufficiente per conservare tutti i vostri file, immagini e video in tutta sicurezza. Apple si impegna, infatti, a proteggere la vostra privacy, offrendo funzioni all’avanguardia integrate nel dispositivo.

Infine, non possiamo non menzionare la Magic Keyboard, l’iconica tastiera del MacBook Air: ogni sessione di scrittura diventerà un vero piacere grazie al suo layout perfetto e alla sua fluidità. Potrete anche usufruire di molte altre funzionalità utili, come il sensore di impronte digitali per sbloccare il portatile, l’assistente vocale Siri integrata e molto altro ancora.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

