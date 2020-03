Apple MacBook Air 2020, le CPU Intel hanno un nome

Tre nuove CPU Ice Lake mobile a 10nm sono comparse nel database dei prodotti ARK online di Intel: parliamo del Core i3-1000NG4, del Core i5-1030NG7 e del Core i7-1060NG7.

Questi processori si contraddistinguono per la lettera “N” all’interno del nome e differiscono dalle classiche versioni consumer per un TDP e un clock leggermente più elevati ed un package più piccolo.

Le nuove CPU vengono elencate come “off-roadmap”, ovvero non sono disponibili per tutti. Recentemente Apple ha presentato i nuovi MacBook Air con all’interno proprio i processori Intel di decima generazione a 10nm, per l’appunto Ice Lake. Èquindi plausibile che queste nuove CPU siano quelle montate sui nuovi portatili della casa californiana. A conferma di questa tesi, possiamo confrontare i dati dichiarati da Apple e le specifiche tecniche dichiarate da Intel e notare come il clock sia identico.

Entrando nel merito delle specifiche tecniche, il Core i3-1000NG4 appare identico al Core i3-1000G4. Abbiamo quindi un processore dual-core con hyper-threading che lavora a 1,1 GHz in base clock e a 3,2 GHz in boost.

Gli altri due modelli, invece, differiscono dalle controparti consumer per una frequenza operativa e per un TDP leggermente più elevati. Il Core i5-1030NG7 ha una frequenza di base pari a 1,1 GHz e di boost pari a 3,5 GHz, che corrisponde ad un guadagno di 300 MHz rispetto al Core i5-1030G7. Il Core i7-1060NG7 ha una frequenza di base pari a 1,2 GHz, ovvero 200 MHz in più rispetto alla controparte consumer. Entrambi i processori hanno un TDP di 10W, 1W in più dei modelli standard.

Parlando di iGPU, ovvero la grafica integrata, non ci sono differenze con i modelli classici. Il Core i3-1000NG4 ha una GPU Gen11 dotata di 48 Execution Unit (EU), mentre i modelli i5-1030NG7 e Core i7-1060NG7 hanno una GPU Gen11 dotata di 64 EU.