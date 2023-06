State pensando da tempo di acquistare un notebook di ottima qualità a un prezzo conveniente, ma non potete attendere il Prime Day? Allora prendete in considerazione il fantastico MacBook Air con Chip M2, l’ultimo modello della linea Apple, attualmente in promozione da eBay al prezzo incredibile di soli 1.079,90€!

Si tratta è un’offerta davvero straordinaria dato che vi permetterà di risparmiare quasi 300,00€ rispetto al prezzo di listino. Vi consigliamo vivamente di cogliere questa opportunità al più presto, poiché le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente. Non lasciatevela sfuggire!

La caratteristica principale del nuovo MacBook Air è rappresentata dal Chip M2, che fa parte della nuova linea di notebook Apple. Questo chip offre prestazioni incredibilmente veloci e massimizza l’efficienza energetica. Inoltre, grazie all’unione di una CPU 8-core e di una GPU 10-core, potrete lavorare in modo fluido, rapido e dinamico, anche con applicazioni impegnative come quelle per la grafica o il video editing.

Non possiamo dimenticare il magnifico display Liquid Retina da 13,6 pollici, che supporta un miliardo di colori. Questo display garantisce immagini e video brillanti, nitidi e ricchi di dettagli. Lo schermo sarà davvero uno spettacolo per gli occhi, e grazie alla tecnologia True Tone, potrete lavorare o studiare per lunghe ore senza affaticare o arrossare gli occhi.

Infine, la batteria del MacBook M2 è stata ottimizzata per offrire un’autonomia fino a 18 ore, molto superiore alla media degli altri notebook disponibili sul mercato. Potrete utilizzare il dispositivo dall’alba al tramonto e portarlo con voi ovunque. Inoltre, grazie al suo design estremamente sottile e leggero, potrete facilmente inserirlo nello zaino o nella borsa, rendendolo il compagno di viaggio ideale.

