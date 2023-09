Come saprete, giusto un paio di giorni fa Apple ha annunciato che i nuovi iPhone 15 faranno capolino nel mercato il 22 settembre; nel mentre si attende l’apertura dei preorder, se siete alla ricerca di un PC e volete puntare, anche in questo caso, a un prodotto Apple, allora vi segnaliamo che il magnifico MacBook Air con Chip M1 è attualmente in sconto su eBay a meno di 800,00€!

Quando si parla di notebook, ben pochi modelli riescono a competere con i MacBook Air di Apple. Eleganti, leggeri, performanti e versatili, si adattano perfettamente a qualsiasi task di lavoro o studio, riuscendo a gestire fluidamente anche incarichi pesanti e rappresentando investimenti duraturi nel tempo. Insomma, si tratta di una scelta ideale se siete alla ricerca di un portatile che vi accompagni nelle vostre giornate in occasione del rientro dalle ferie, dato che, si sa, settembre rappresenta sempre una nuova partenza, motivo per cui così tanti store stanno proponendo offerte in occasione del Back to School.

Apple MacBook Air M1, chi dovrebbe acquistarlo?

Come vi abbiamo accennato in apertura, il MacBook Air M1 è perfetto per chi è alla ricerca di un portatile perfetto per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento e vuole assicurarsi un modello top di gamma. Trovarlo a un prezzo così basso, infatti, è davvero una rarità: negli altri store, come Amazon, nel corso dell’ultimo anno non è mai calato sotto gli 850,00€, motivo per cui questa offerta di eBay è davvero imperdibile.

Uno dei punti di forza del MacBook Air è il suo design ultra compatto e leggero, che lo rendono ideale per chi viaggia spesso o che ogni giorno fa il pendolare verso l’ufficio e l’università, dovendo portare con sé il portatile nello zaino o borsa. Inoltre, anche la batteria a lunga durata (fino a 18 ore di autonomia!) è stata progettata proprio per permettervi di lavorare fuori casa senza la necessità di portare con voi il cavo di ricarica.

Un notebook con caratteristiche simili costa, solitamente, più di 1.000,00€, motivo per cui su eBay sta andando così a ruba, tanto che nel momento in cui scriviamo ne sono disponibili solamente 4. Sulla pagina del prodotto il prezzo indicato è di 875,90€, tuttavia, inserendo al carrello il codice “SETTEMBRE2023” otterrete 87,59€ di sconto, arrivando a pagarlo solamente 779,95€, una cifra davvero ottima per un prodotto Apple.

Display Retina da 13,3″, CPU 8-core, ventole ultra silenziose, videocamera in HD: queste sono solo alcune delle caratteristiche ottime del MacBook Air M1, per cui vi rimandiamo alla pagina eBay dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre e approfittare dell’offerta. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurire in fretta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

NB: Vi ricordiamo di inserire il codice sconto “SETTEMBRE2023” prima di procedere al pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!