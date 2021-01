Apple, nuovi caricatori GaN per contenere le dimensioni?

Apple è stata la prima azienda nel mercato degli smartphone a prendere la scelta “coraggiosa” di non includere più alcun caricatore da parete nelle confezioni dei nuovi smartphone, a detta dell’azienda per ridurre l’impatto ambientale. Nonostante ciò, il brand di Cupertino è al lavoro su una nuova generazione di caricabatterie USB Tipo-C dedicati ai propri Mac e, forse, agli iPad.

Alcuni rumor circolati in rete recentemente sembrano indicare come Apple sia al lavoro su dei nuovi caricatori da parete USB Tipo-C. I nuovi caricabatterie, molto probabilmente dedicati ai MacBook dell’azienda, utilizzerebbero la tecnologia al Nitruro di Gallio (GaN), la quale permette di contenerne le dimensioni aumentando allo stesso tempo la potenza erogata.

Il report di Digitimes chiama in causa TSMC e Navitas Semiconductor. La prima azienda dovrebbe fornire i chip al GaN a Navitas Semiconductor, mentre quest’ultima fornirebbe i caricabatterie USB Tipo-C ad Apple, ordini che dovrebbero essere inoltrati dall’azienda californiana nel corso del 2021.

“L’irlandese Navitas Semiconductor, la statunitense Power Integrations e la cinese Innoscience sono i primi tre fornitori mondiali di soluzioni di ricarica rapida basate su chip GaN-on-Si. Si prevede che Navitas otterrà ordini da Apple e da altri fornitori nel 2021, con TSMC per la fornitura di chip GaN-on-Si, hanno dichiarato fonti del settore“.

Navitas è l’azienda che ha creato la soluzione GaNFast, tecnologia al Nitruro di Gallio utilizzata da brand come Xiaomi e Aukey. Apple può utilizzare la tecnologia Navitas per contribuire a rendere i suoi caricabatterie in dotazione simili, per dimensioni e potenza a quelli di altre aziende, raggiungendo potenze fino a 300W.

I dettagli in questo caso sono piuttosto scarsi, ma la necessità per Apple di adottare la tecnologia GaN sta aumentando man mano che i produttori di accessori di terze parti entrano sul mercato. Una varietà di aziende produce caricabatterie GaN che sono sia più piccoli che più veloci dei caricabatterie USB Tipo-C che Apple include con la sua linea di MacBook e vende separatamente per i propri iPhone.