Apple, nuovi modelli di iMac potrebbero essere presentati questa settimana

Stando a diversi rumor circolanti in rete, Apple presenterà nuovi modelli di iMac equipaggiati con CPU Intel già questa settimana. Tuttavia, purtroppo sembra che i dispositivi offriranno solo un upgrade a livello di componenti interne, mentre il design esterno dovrebbe rimanere lo stesso. Probabilmente la compagnia di Cupertino è intenzionata ad immettere sul mercato un iMac completo di un vero e proprio redesign con la futura introduzione dei processori Apple Silicon.

Già ad inizio mese era stato avvistato un misterioso modello di iMac dotato di processore Intel Core i9-10910 e GPU AMD Radeon Pro 5300, quest’ultima equipaggiata con 20 Compute Unit, 4 GB di VRAM ed una frequenza di 1,65Ghz, attraverso un test effettuato sul popolare software Geekbench. In questo caso, la CPU della compagnia di Santa Clara dovrebbe essere un componente specificatamente realizzato per Apple, dato che non compare con le medesime caratteristiche – 10 core, 20 thread e clock di base di 3,6GHz – sul sito ufficiale Intel. Chi si tratti proprio della versione prossima alla presentazione? Solo il tempo potrà dirlo.

Altro indizio a riguardo proviene dall’account Twitter @L0vetodream, il quale ha pubblicato la scorsa settimana un messaggio dove affermava che nuovi prodotti Apple erano “pronti per la spedizione”. La fonte si è dimostrata in passato piuttosto affidabile, divulgando in anticipo informazioni relative a macOS Big Sur, il nuovo iPhone SE, iPad Pro ed altro ancora. Infine, non sarebbe certo una novità per Apple il lancio di nuovi modelli a luglio, come già successo con il MacBook Air con display True Tone ed un MacBook Pro entry-level.

La compagnia di Cupertino, in occasione della scorsa WWDC, aveva confermato l’arrivo di ulteriori prodotti basati su CPU Intel prima di effettuare la transizione completa ad Apple Silicon, quindi non ci resta altro che attendere pazientemente ulteriori annunci ufficiali a tal proposito. Ormai il design dell’iMac è rimasto immutato dal 2012, quindi sono ben otto anni che l’aspetto dell’all-in-one di casa Apple non ha presentato cambiamenti di nota a livello estetico.