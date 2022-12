Apple ha recentemente ampliato il proprio programma di auto-riparazione includendo anche i computer Mac desktop basati su SoC M1, vale a dire iMac 24″, Mac Mini e Mac Studio, oltre al monitor Studio Display. Come riportato da Six Colors, e successivamente ripreso da The Verge, questo consentirà ai clienti statunitensi che hanno le adeguate capacità (e voglia) di riparare i propri dispositivi, di acquistare componenti sostitutivi Apple originali e consultare i relativi manuali di riparazione sul sito ufficiale. Ricordiamo, inoltre, che potrebbero essere necessari ulteriori attrezzi avanzati e che la riparazione potrebbe richiedere anche molto tempo. Inizialmente, tale programma era dedicato solo agli iPhone, ma dallo scorso agosto è stato espanso anche ai notebook Mac.

Ovviamente, i vari pezzi sostitutivi non sono a buon mercato. Ad esempio, è necessario sborsare ben 967,12 dollari per il pannello dello Studio Display (che scendono a 879,12 $ nel caso venga inviato il precedente display rotto). Inoltre, il noleggio del kit di strumenti costa 49 dollari, ma successivamente verrà rimborsato dopo la sua restituzione. In aggiunta, non è possibile richiedere componenti diversi da quelli originali. Infatti, i componenti compatibili vengono verificati in seguito all’inserimento del seriale del prodotto. Di conseguenza, non è possibile richiedere un pannello opaco dello Studio Display nel caso si fosse originariamente acquistato un modello lucido e viceversa.

Di sicuro, se il Mac è ancora coperto dalla garanzia o Apple Care quello di spedirlo o portarlo in un Apple Store rimane l’opzione preferita, ma nel caso si sia ormai fuori tempo massimo e si abbia una buona manualità con la riparazione di dispositivi elettronici, il programma di auto riparazione di Apple potrebbe rivelarsi un’interessante opportunità.