Apple pensa a un abbonamento per Final Cut Pro

Final Cut Pro, giunto alla versione 10.5.1, è uno dei software di video editing più apprezzati dagli utenti Apple, che viene fornito attualmente al prezzo di 300$ per licenza. È stata però individuata da Patently Apple la voce “software rental” nell’aggiornamento del marchio registrato dell’azienda, che farebbe pensare a una modalità di abbonamento mensile/annuale per poter usufruire del software.

Di seguito la nota pubblicata dal sito web:

‘Final Cut Pro’ risulta marchio registrato (RTM) da maggio 2016. L’RTM di Apple è stato registrato solamente per l’International Class 009, e comprende le seguenti categorie:

“Software per creare, modificare, processare, organizzare, importare, esportare e codificare video, film, motion picture e contenuti multimediali; software per creare, modificare, processare, organizzare, importare, esportare e codificare audio, musica e contenuti musicali; software per creare e modificare animazioni digitali, grafiche ed effetti speciali; software per la correzione del colore di video e contenuti multimediali; software per creare, processare, esportare e codificare media digitali.”

Nel 2016 il Software rental non faceva parte del loro marchio registrato.

Lunedì scorso Apple ha registrato un aggiornamento del trademark ‘Final Cut Pro’ in Europa aggiungendo la Nice Classification #42, il che fa pensare al fatto che Apple potrebbe decidere di seguire il modello di Microsoft sugli abbonamenti e applicarlo a Final Cut Pro ricoprendo anche la voce “noleggio di software”.