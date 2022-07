Recentemente, Apple ha lanciato i nuovi MacBook Pro 13” e MacBook Air 13” equipaggiati con il SoC M2, che rappresenta l’evoluzione di quel M1 che ha stupito pubblico e critica circa un paio di anni fa per le sue potenzialità e il basso consumo energetico.

Ricordiamo che M2 è composto da 20 miliardi di transistor, il 25% in più rispetto a M1, che aiutano a migliorare le performance: proprio a proposito di prestazioni, secondo Apple la GPU del nuovo M2 offre il 25% di prestazioni in più rispetto a M1 alla stessa potenza, mentre esprimendosi al massimo riesce a migliorare quanto fatto dal predecessore fino al 35%, pur consumando di più. Per quanto riguarda invece la CPU, Apple assicura il 18% di prestazioni aggiuntive.

Non è passato nemmeno un anno dalla distribuzione dei rinnovati MacBook Pro da 14” e 16” con M1 Pro e M1 Max, ma sembra che Apple stia già pensando di lanciare nuove versioni dei dispositivi nel corso del prossimo autunno. L’informazione proviene da Mark Gurman di Bloomberg, il quale, rispondendo alla domanda di un lettore all’interno della sua newsletter Power On, ha affermato che la società di Cupertino è al lavoro su queste nuove iterazioni, le quali non dovrebbero differire dal punto di vista del design rispetto ai modelli precedenti, ma ovviamente saranno aggiornati con i successori di M1Pro e M1 Max basati su M2, che potrebbero offrire un significativo boost prestazionale soprattutto in ambito grafico.

Tuttavia, Gurman lascia aperta la possibilità che Apple decida di posticipare il lancio alla prossima primavera a causa dalle “continue sfide alla catena di approvvigionamento”. Oltre ai MacBook Pro 14” e 16”, stando a Gurman, l’azienda di Cupertino starebbe lavorando anche a un nuovo HomePod e ad un Apple Watch più resistente e dedicato a coloro che amano gli sport estremi.