Apple “risolve” il problema del notch, ma la soluzione non vi piacerà

I nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″ con chip Apple M1 hanno una caratteristica che, sin dall’annuncio, è stata oggetto di discussione: il notch. Durante la presentazione, Apple ha mostrato come, aumentando l’altezza dello schermo e della barra degli strumenti, il notch non sia un problema e non interferisca con il contenuto mostrato, in quanto si integra perfettamente nella barra e la parte di schermo sottostante ha un classico rapporto d’aspetto 16:10. Nelle ultime ore però sono emersi diversi video, soprattutto su Twitter, dove viene mostrato che il notch interferisce eccome: molti utenti si sono infatti lamentati del fatto che alcune delle voci della barra degli strumenti finiscano sotto il notch, risultando di fatto impossibili da cliccare.

Apple ha riconosciuto il problema e, pur sperando che nella maggior parte dei casi il notch venga correttamente ignorato, ha rilasciato una soluzione temporanea da usare nel caso in cui gli utenti notino delle incompatibilità. Il workaround però, ve lo anticipiamo, non vi piacerà: si chiama “scale to fit” (scala per adattare) e non fa altro che scalare le dimensioni della finestra, rimpicciolendola in modo da portare la barra degli strumenti più in basso, così che sia a un livello inferiore rispetto al notch e non ci siano interferenze di alcun tipo. Dato che l’opzione mantiene le proporzioni, il risultato è che il MacBook sembra avere dei bordi decisamente più grandi, molto simili a quelli dei modelli precedenti.

La modalità “scale to fit” è disattivata di default, per abilitarla è sufficiente cliccare con il testo destro sull’app all’interno del Finder, selezionare “get info” e quindi spuntare la casella “scale to fit below built-in camera”. Qui sotto vi lasciamo un video esempio dell’utente Twitter @Jotodaro, che ne mostra il funzionamento.

Good news for notch haters! If you've got an app (or apps) with menus that collide with the notch, just Get Info on the app, and enable "Scale to fit below built-in camera". While the app is running (even in the bg), your display is scaled.#Apple #M1Pro #M1Max #MacBookPro2021 pic.twitter.com/nlGqkFkXAH — Joseph from Sketch (@Jatodaro) October 27, 2021

L’opzione “scale to fit” è a tutti gli effetti una soluzione temporanea, rilasciata da Apple in attesa che gli sviluppatori adattino i propri software. Questo significa che l’opzione non sarà sempre disponibile: una volta che uno sviluppatore segnalerà che la propria app è compatibile con il notch, la voce “scale to fit” scomparirà e non sarà più attivabile.