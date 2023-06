Apple ha recentemente presentato il nuovo Mac Pro con chip M2 Ultra, una workstation di fascia alta che vanta prestazioni e caratteristiche impressionanti. Il nuovo Mac Pro è mosso da un nuovo system on a chip (SoC) che combina due chip M2 Max utilizzando la tecnologia UltraFusion di Apple. Questo permette all’M2 Ultra di vantare una CPU a 24 core, una GPU a 60 o 76 core, un Neural Engine a 32 core e fino a 192 GB di memoria unificata. Quello che non può vantare è il supporto ad una scheda grafica di terze parti…

A differenza del precedente Mac Pro basato su Intel, che aveva uno slot dedicato per l’installazione di una scheda grafica, il nuovo modello non ha questa opzione. Gli slot PCI Express del nuovo Mac Pro servono solo per l’archiviazione e altri componenti hardware compatibili con lo standard PCI Express, come schede audio o di acquisizione dati.

Perché Apple ha preso questa decisione? Secondo il responsabile dell’ingegneria hardware di Apple, John Ternus, il motivo è che l’architettura del chipset M2 Ultra si basa su memoria condivisa e ottimizzazioni che sarebbero state compromesse se ci fosse stato il supporto per schede grafiche esterne. Ternus ha spiegato che il chip M2 Ultra gestisce tutte le operazioni del sistema e che l’aggiunta di una scheda grafica esterna avrebbe introdotto latenza e complessità che avrebbero peggiorato le prestazioni.

Ternus ha anche affermato che la GPU dell’M2 Ultra è così potente da non richiedere una scheda grafica esterna. Ha dichiarato che l’M2 Ultra Mac Pro è tre volte più veloce dei Mac Pro basati su Intel in termini di transcodifica video e simulazioni 3D, e che la sua elaborazione video è alla pari con le unità basate su Intel con sette schede Afterburner.

L’M2 Ultra Mac Pro è chiaramente una macchina straordinaria, ma potrebbe non andare a genio a tutti. Alcuni utenti esperti potrebbero preferire una maggiore flessibilità e scelta per quanto riguarda le opzioni della GPU, soprattutto per le attività che richiedono schede grafiche specializzate o personalizzate. Per questi utenti, la mancanza di supporto per schede grafiche esterne potrebbe essere un ostacolo.

L’M2 Ultra Mac Pro ha un prezzo di 8499 euro ed è già disponibile sullo store online di Apple.