Qualche giorno fa, via abbiamo parlato di tutte le ultime indiscrezioni relative alla nuova versione di Mac Mini, il desktop più compatto ed economico di casa Apple, che, presumibilmente, sarà lanciato in due diverse varianti, una con chip M2 e l’altra con il più potente M2 Pro, che dovrebbe approdare anche sui rinnovati MacBook Pro da 14″ e 16″.

In particolare, i nuovi portatili destinati ai professionisti, oltre a M2 Pro, dovrebbero poter essere dotati anche di M2 Max, che, secondo gli ultimi rumor, dovrebbe avere 12 CPU core (8 ad alte prestazioni e 4 ad alta efficienza) e 38 GPU core. Infatti, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato nella sua ultima edizione della newsletter Power On:

Sembra che Apple sia al lavoro sul suo primo Mac Pro equipaggiato con chip Apple Silicon. Ovviamente, si tratterà di una macchina costosa e pensata per i professionisti, in grado di fornire un’elevata potenza di calcolo ai suoi utilizzatori. Gurman, a tal proposito, ha aggiunto:

Credo che il Mac Pro sarà offerto con opzioni per 24 e 48 core di CPU e 76 e 152 core grafici, insieme a un massimo di 256 GigaByte di memoria.

In effetti, posso condividere la configurazione di un Mac Pro in fase di test attivo presso Apple: 24 core CPU (16 per le prestazioni e 8 per l’efficienza), 76 core grafici e 192 gigabyte di memoria. Su questa macchina in particolare gira macOS Ventura 13.3. Ventura 13.0, la prima versione del nuovo macOS, verrà lanciata lunedì.