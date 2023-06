Apple starebbe preparando un nuovo iMac, con processori della serie M2 e con uno schermo da 30 pollici, più grande anche del vecchio iMac Pro da 27 pollici, che non è più in catalogo.

A suggerire la novità è Mark Gurman, reporter di Bloomberg che spesso e volentieri offre anteprime e indiscrezioni su Apple. In questo caso è una previsione del tutto credibile: Apple non ha mai aggiornato l’iMac Pro, che è praticamente l’ultimo Mac con processori Intel ed è ormai piuttosto datato.

Potrebbe aggiornarlo mettendoci il potentissimo M2 Ultra, ma è del tutto sensato tenere meno modelli in catalogo e “limitarsi” a un iMac molto potente e con lo schermo molto grande.

Non è da escludere, poi, che il nuovo iMac da 30 pollici arrivi direttamente con processori M3, che sono anch’essi in sviluppo, e ormai non dovrebbe arrivare molto alla loro presentazione.

Sarà interessante vedere se si tratterà di uno schermo da 30 pollici mini-LED oppure LCD. Apple finora non sembra pronta a usare gli OLED, ma ha già usato pannelli mini LED in alcuni prodotti. Un iMac da 30 pollici con schermo mini LED sarebbe davvero molto costoso, persino per gli standard di Apple, ma non è un’ipotesi che si possa escludere per ora.