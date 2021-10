Apple svelerà i nuovi MacBook Pro il 18 ottobre

È il 18 ottobre la data in cui, molto probabilmente, vedremo finalmente in nuovi MacBook Pro con chip Apple M1X. Nella serata di ieri Apple ha annunciato ufficialmente il suo evento, che si terrà il prossimo lunedì alle 19 italiane e in cui l’azienda dovrebbe mostrare, secondo le indiscrezioni, un Mac Mini rinnovato nel design e nell’hardware, i già citati MacBook Pro con M1X e, stando alle ultime voci di corridoio, la terza generazione di AirPods.

Il classico “invito” è stato condiviso dal responsabile marketing di Apple, Greg Joswiak, e consiste in una sola parola: Unleashed. Il breve video (che potete vedere qui sotto) è formato da tanti piccoli puntini luminosi, probabilmente un indizio che punta agli schermi mini LED con cui saranno equipaggiati i MacBook Pro di nuova generazione.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl

— Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021