Apple, un benchmark svela l’esistenza di un nuovo iMac

Un misterioso sistema che include una CPU Intel Core i9-10910 (nome in codice Comet Lake) e una scheda video AMD Radeon Pro 5700 XT con 65GB di RAM è stato individuato nel database del popolare benchmark Ashes of the Singularity. Stando ai dati, potrebbe trattarsi del prototipo di un futuro iMac di prossima generazione di Apple.

Vi abbiamo già parlato del Core i9-10910 diversi mesi fa, affermando che potrebbe trattarsi di un processore realizzato esclusivamente per Apple. Il chip dispone di otto core, sedici thread e possiede una frequenza base di 3,6GHz in grado di raggiungere i 5GHz in Turbo Boost. Il Core i9-10910 offre anche un TDP configurabile da 95W a 125W, il che dimostra ulteriormente che si tratta di una CPU pensata per sistemi compatti, proprio come un iMac. Il chip è circa il 10% più veloce del suo fratello più vicino, il Core i9-10900, secondo i precedenti risultati avvistati su Geekbench 5.

La cosa più interessante rilevata sul benchmark di Ashes of the Singularity è la presenza della GPU dedicata Radeon Pro RX 5700 XT, fino ad oggi ancora non annunciata ufficialmente. Data anche la situazione del processore, non è da escludere che si tratti di un prodotto progettato appositamente per questo nuovo iMac. Se dovessimo tirare ad indovinare, la Radeon Pro 5700 XT potrebbe essere semplicemente una variante Pro della 5700 XT con un TDP più basso. Per ciò che concerne i risultati del benchmark, il sistema con Core i9-10910 ha ottenuto un frame rate medio di 41,7fps. Tuttavia, facciamo presente che la risoluzione utilizzata è sconosciuta, quindi non abbiamo dati sufficienti per effettuare un confronto accurato con un’altra GPU.

Ovviamente, in attesa di una conferma ufficiale da parte di Apple, queste informazioni vanno prese solo come voci di corridoio. Molti, soprattutto dopo l’uscita dei primi dispositivi dotati del chip M1, quali MacMini, MacBook Pro e MacBook Air, speravano di vedere già quest’anno il primo iMac con un design completamente rinnovato e dotato della seconda generazione di SoC Apple pensati per notebook/desktop, ma probabilmente saranno immessi sul mercato ulteriori modelli ancora legati a CPU Intel e GPU AMD.