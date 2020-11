Applicazioni CUDA su GPU Intel? Arriva il progetto ZLUDA

ZLUDA, descritto come “un sostituto di CUDA su GPU Intel” sta minacciando l’ecosistema CUDA (Compute Unified Device Architecture) proprietario di NVIDIA. Il progetto indipendente (come indicato dall’utente Twitter Longhorn) ha già confermato di essere in grado di far girare applicazioni CUDA senza modifiche su schede grafiche non NVIDIA.

ZLUDA sfrutta le specifiche oneAPI Level Zero di Intel. Purtroppo, il progetto è ancora solo all’inizio del suo sviluppo e manca il pieno supporto a CUDA e, pertanto, molte applicazioni CUDA non funzioneranno con ZLUDA. Infatti, l’autore è stato in grado di eseguire solo Geekbench 5 con ZLUDA, il che ci porta all’argomento successivo: prestazioni.

Il creatore di ZLUDA afferma che è in grado di fornire performance “quasi native”, insinuando che non vi sia quasi alcuna perdita di prestazioni. Ha fornito i risultati di GeekBench 5.2.3 ottenuti su un Intel Core i7-8700K, che utilizza la iGPU UHD Graphics 630, impiegando OpenCL e ZLUDA. Per quest’ultimo, l’autore ha indotto GeekBench a pensare che l’iGPU Intel fosse una GPU NVIDIA.

Il risultato ha mostrato che le prestazioni di ZLUDA erano fino al 10% più veloci rispetto a quelle OpenCL.

L’autore ha chiarito che ZLUDA è completamente diverso da AMD HIP o Intel DPC++ nel senso che non si tratta di uno strumento a disposizione dei programmatori per realizzare porting delle applicazioni alla specifica API scelta. ZLUDA, d’altra parte, non richiede alcuno sforzo aggiuntivo poiché le applicazioni CUDA funzionano semplicemente su una GPU Intel, purché il subset CUDA sia supportato, ovviamente.

Allo stato attuale, ZLUDA è compatibile solo con iGPU Intel Gen9 (da Skylake a Comet Lake), ma è previsto il supporto anche per le prossime GPU Xe. ZLUDA non supporta le GPU AMD ma, tuttavia, l’autore ha affermato che ciò sarebbe tecnicamente possibile.