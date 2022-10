Sappiamo già da tempo che le schede grafiche Intel basate sull’architettura Arc Alchemist necessitano dell’opzione Resizable Bar attiva per poter essere sfruttate appieno. Ricordiamo che Resizable BAR permette alla CPU di avere accesso a tutti i GB della VRAM della scheda grafica, migliorando le performance in alcuni carichi di lavoro con un impatto variabile a seconda dell’applicazione.

Infatti, l’azienda di Santa Clara, a differenza delle “rivali” AMD e NVIDIA, che hanno avuto il tempo di ottimizzare la gestione della memoria per far fronte agli slot da 256MB di PCI-Express (invece di impiegare l’intera memoria grafica come un singolo blocco indirizzabile), ha basato il suo modello di gestione su trasferimenti veloci di grandi dimensioni, il che rende necessario l’attivazione di Resizable Bar. A quanto pare, anche il modello di punta, Arc 770, che sarà lanciato sul mercato il prossimo 12 ottobre con prezzi a partire da 329 dollari, risente di una consistente diminuzione delle prestazioni nel momento in cui l’opzione Resizable Bar viene disattivata.

Photo Credit: Intel/WAN Show

Infatti, i colleghi di TechPowerUp hanno effettuato vari test, dove hanno riscontrato un crollo delle performance in media del 23% a 1080p (1.920×1.080), del 24% a 1440p (2.560×1.440) e dal 20% a 4K (3.840×2.160). In definitiva, coloro che possiedono un sistema che non supporta la funzionalità Resizable Bar dovrebbero evitare di acquistare una scheda Intel Arc per non avere un prodotto inferiore alle aspettative. Infine, la differenza tra l’uso dell’interfaccia PCIe 4.0, rispetto alla più lenta PCIe 3.0, è risultata appena del 2%, quindi il supporto a Resizable Bar è decisamente più importante della presenza di un’interfaccia PCIe più moderna.

Resizable Bar è un’opzione supportata dai processori Intel Comet Lake di decima generazione, Rocket Lake di undicesima generazione e Alder Lake di dodicesima generazione, mentre sul fronte AMD viene offerte solo sui chip Ryzen 3000 (basati sull’architettura Zen 2) e successivi.