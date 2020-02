Arch Linux ha un nuovo Project Leader

Arch Linux è una distribuzione Linux con architettura x86-64, creata da Judd Vinet secondo la filosofia KISS (acronimo di Keep It Simple, Stupid). Inizialmente ispirata a CRUX Linux, è conosciuta per essere leggera, veloce, estremamente scalabile e adattabile, nonché alla base di alcune distribuzioni molto famose come Manjaro Linux.

Il Leader Project di Arch Linux, Aaron Griffin, ha guidato lo sviluppo di questo sistema dal 2007 portandolo al successo. Nei giorni scorsi, Griffin ha comunicato l’intenzione di abbandonarne lo sviluppo.

Lo staff di Arch Linux non si è perso in chiacchiere e ha cominciato subito la ricerca di un nuovo boss. Il nuovo capo è Levente Polyak che ha lavorato a lungo nello staff di Arch Linux come sviluppatore, nonché fatto parte del team di sicurezza. L’incarico durerà due anni.