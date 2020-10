Arctic Freezer 50: da AMD Threadripper a Ryzen il passo è breve

Arctic ha presentato una versione del suo dissipatore ad aria Freezer 50 per i processori AMD e Intel tradizionali. Questo enorme dispositivo di raffreddamento pesa quasi 1,2 kg, ha due ventole e promette di rimanere silenzioso anche a carichi ragionevolmente elevati. Il Freezer 50 viene lanciato giusto in tempo per le CPU AMD Ryzen serie 5000 che saranno disponibili questo novembre.

L’originale Arctic Freezer 50 TR è stato progettato per i processori Ryzen Threadripper che possono consumare fino a 280W a frequenze stock e molto di più quando overcloccati. La maggior parte dei proprietari di sistemi Threadripper utilizza sistemi di dissipazione a liquido per le loro prestazioni migliori a livello generale. Ciò significa che sul mercato sono disponibili solo pochi dissipatori ad aria per i processori sTR4 in grado di tenere testa alle loro esigenze.

L’applicazione di questo design a ‘mega dissipatori’ destinati a CPU più tradizionali darà loro naturalmente un certo vantaggio per l’overclock. Infatti, tenendo presente che AMD desidera che le sue CPU Ryzen serie 5000 con un TDP superiore a 65W vengano raffreddate con un impianto a liquido all-in-one da 280mm piuttosto potente o un dissipatore ad aria “equivalente”, Arctic ha deciso di lanciare il suo Freezer 50 al momento giusto.

In effetti, l’Arctic Freezer 50 promette di offrire prestazioni paragonabili a quelle dei sistemi a liquido AIO. L’unità è dotata di un gigantesco dissipatore a doppia torre con 104 alette in alluminio da 0,4mm e sei heat pipe a forma di U da 6mm che formano una base a contatto diretto che copre l’intera superficie dell’IHS di una CPU.

Il radiatore utilizza due ventole fluidodinamiche con cuscinetti di diverse dimensioni – una da 120mm e una da 140 mm – per massimizzare il flusso d’aria e quindi aumentare le prestazioni. Arctic afferma che, a seconda del carico, la ventola da 120mm ruota a 200~1800 RPM, mentre quella da 140mm gira a 200~1700 RPM, quindi il sistema di raffreddamento dovrebbe essere completamente silenzioso con carichi leggeri e anche medi. Arctic afferma che il livello di rumore prodotto dalle ventole alla massima velocità non dovrebbe superare i 25dBA.

Arctic Freezer 50 è compatibile con tutte le moderne piattaforme, comprese AM4 di AMD e LGA1200, LGA2066, LGA115x, LGA2011-3 di Intel. Per quanto riguarda le dimensioni, Arctic Freezer 50 misura 148×149,5×166 mm, proprio come la sua controparte per i processori Threadripper, quindi sarà compatibile con la stragrande maggioranza dei case più spaziosi attualmente in commercio. Per un tocco di colore in più, il Freezer 50 è dotato di 13 LED A-RGB che possono essere controllati utilizzando il software dei principali produttori di schede madri.

L’Arctic Freezer 50 è già disponibile sul sito dell’azienda al prezzo di 59,99€, mentre dovrebbe essere molto presto acquistabile anche presso i principali rivenditori.