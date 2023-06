Arctic, il famoso produttore di soluzioni di raffreddamento per PC a basso impatto acustico, ha presentato oggi le sue ultime novità decisamente particolari: si tratta di due ventole da tavolo chiamate Summair e Summair Plus – un simpatico gioco di parole che fonde le parole “Summer” e “Air”, a sottolineare la necessità dei videogiocatori (e non solo) di stare più freschi durante l’estate, proprio come avviene con i PC. Queste ventole, che sono sostanzialmente dei piccoli ventilatori, vantano un elegante design bianco e nero che si integra perfettamente con qualsiasi arredamento, offrendo al contempo un’esperienza rinfrescante, in particolare durante le giornate più calde.

Iniziamo parlando di Summair Plus, un accessorio che potrebbe rivelarsi molto comodo per combattere le temperature più torride, specialmente per chi non ha a disposizione un condizionatore. Questo modello è dotato di una batteria ricaricabile integrata che consente un funzionamento wireless fino a 25 ore (circa 14 ore in condizioni di utilizzo normali) senza bisogno di una fonte di alimentazione esterna. Ricaricare Summair Plus è un gioco da ragazzi, grazie al cavo USB-C che consente una ricarica rapida di tre ore. Inoltre, questo versatile ventilatore offre una regolazione continua, consentendo agli utenti di personalizzare la velocità tra 600 e 3300 giri al minuto grazie a un comodo controllo a rotella.

Per chi cerca invece più flessibilità nel funzionamento, Summair rappresenta la soluzione ideale; questo modello cablato è dotato di una porta USB-A che garantisce una connettività rapida e senza problemi. Grazie al cavo di 1,2 metri, il ventilatore da tavolo Summair si collega senza problemi a diverse fonti di alimentazione, tra cui PC, laptop, caricabatterie, power bank e altro ancora. Dotato di un pratico comando a rotella, Summair consente di regolare agevolmente la velocità del ventilatore, che varia da 600 a 2800 giri al minuto.

Avvalendosi di oltre due decenni di esperienza nel mercato delle ventole, Arctic ha messo in campo la sua vasta esperienza per creare Summair e Summair Plus: questi simpatici prodotti vantano lo stesso livello di qualità e affidabilità che sono tipici delle ventole e dei dissipatori per PC ad alte prestazioni di Arctic.