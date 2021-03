Arduino Nano RP2040 Connect diventa ancora più versatile con questo accessorio

I partner di Raspberry Pi stanno rendendo disponibili lentamente le loro schede basate sul SoC RP2040 “Pi Silicon”, cuore di Raspberry Pi Pico. Finora abbiamo visto i prodotti di Pimoroni e Adafruit, ma presto arriverà anche Arduino Nano RP2040 Connect che, in un recente messaggio pubblicato su Twitter, è stato inserito su una scheda carrier per compiti di computer vision.

Arduino Nano RP2040 Connect sarà la prima scheda equipaggiata con il SoC RP2040 a essere dotata di connessioni wireless WiFi e Bluetooth tramite il modulo ublox NINA-W102. Un sensore IMU a nove assi e un microfono integrato sono la ciliegina sulla torta per quello che potrebbe diventare un prodotto perfetto per applicazioni IoT.

In questo ultimo tweet vediamo una fotocamera OV7675, in grado di registrate filmati a risoluzione 640×480 pixel a 30fps, utilizzata per progetti di computer vision e machine learning, su alcuni dei quali sta lavorando anche Arducam. La foto allegata mostra Arduino Nano RP2040 Connect su una scheda carrier custom che fornisce anche sei connettori Grove Style, uno dei quali viene indicato per l’uso I2C. A giudicare dalla qualità del PCB e della serigrafia, possiamo supporre che si tratti del prototipo di un accessorio che potrebbe essere lanciato prossimamente per la scheda Arduino.

Arduino Nano RP2040 Connect può essere programmata utilizzando l’editor web Arduino Create e il supporto all’IDE di Arduino verrà aggiunto tramite un aggiornamento futuro. Poiché si tratta di una scheda RP2040, supporterà anche MicroPython e possibilmente CircuitPython. Purtroppo, al momento non sono stati pubblicati ulteriori dettagli inerenti a prezzo o disponibilità.