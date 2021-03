Arlo Essential Indoor è la nuova videocamera di sicurezza discreta, completa ed economica

Tramite un comunicato stampa, Arlo ha annunciato la sua nuova Essential Indoor Camera, videocamera dedicata agli ambienti indoor che protegge l’abitazione dall’interno e che va ad aggiungersi alla Essential Security Range di Arlo, che comprende anche il campanello video senza fili Arlo Essential Wire-Free Video Doorbell e la videocamera Essential Spotlight Camera.

Arlo Essential Indoor Camera monitorerà e verificherà la sicurezza della vostra abitazione, inviando notifiche direttamente al vostro smartphone nel momento in cui rileverà movimenti o suoni, consentendovi di vedere in tempo reale cosa potrebbe averli causati. La videocamera è in grado di catturare filmati a risoluzione FullHD, anche con visione notturna, così da avere una visione nitida di quello che succede all’interno delle mura domestiche sia di giorno che di notte. Nel caso effettivamente sia presente un intruso in casa, è possibile attivare l’allarme sonoro e ascoltare quello che succede tramite il microfono.

Arlo Essential Indoor Camera si collega ad una presa della vostra rete di corrente domestica, così da essere costantemente in funzione 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 e si può configurare in maniera facile e veloce tramite la rete WiFi. Il dispositivo include anche una protezione dell’obiettivo automatica che permette di chiudere semplicemente la videocamera, per un controllo completo della propria privacy. È possibile disattivare l’audio e il video della videocamera quando in casa e accenderli quando si esce, regolarla tramite l’app Arlo o impostarla in modo che si attivi automaticamente utilizzando la geolocalizzazione del cellulare.

È già possibile prenotare Arlo Essential Indoor Camera al prezzo consigliato di 129€, mentre sarà disponibile dal 1° aprile su Amazon e presso altri rivenditori autorizzati.