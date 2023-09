FurMark è un software di benchmark estremamente popolare tra gli appassionati, capace di mettere in ginocchio le migliori schede video e i loro sistemi di raffreddamento con un test estremo. Il programma è sempre lo stesso dal 2007, ma sembra che ora, dopo 16 anni, stia per arrivare un aggiornamento.

FurMark 2.0 sarebbe pronto al debutto, tuttavia non si conoscono ancora i dettagli della nuova versione e le sue novità. Possiamo però avere qualche anticipazione guardando alle versioni beta del programma, che offrono una interfaccia utente completamente rivista, la possibilità di eseguire lo stress test con API OpenGL o Vulkan e delle scorciatoie per aprire direttamente strumenti come GPU-Z, CPU Burner e GPU Shark.

FurMark viene usato spesso per valutare temperatura, rumorosità e consumi delle schede video in casi limite, che probabilmente non verranno mai raggiunti (o quasi) dai giochi. Se volete provare la versione 2, potete scaricarla in beta dal server Discord di Geek3D; nel database online ci sono già diversi risultati di benchmark eseguiti con FurMark 2, che come vedrete non possono essere confrontati con i punteggi ottenuti nelle versioni precedenti del software.

Se non vi fidate a installare la beta, allora dovrete pazientare ancora un po’ per la release finale, che non dovrebbe essere troppo lontana.