DuckDuckGo ha annunciato il suo browser Web focalizzato sulla privacy. Attualmente è disponibile per macOS, Android e iOS, e ora è in fase beta anche per Windows (Windows 10 aggiornato a partire da maggio 2020). Si tratta di un broswer con diverse funzionalità, come riportato sul sito ufficiale e tra le più note troviamo:

la riproduzione di video su YouTube senza pubblicità e senza essere tracciato in base alle preferenze;

il blocco di tracker nascorsi come quelli di Google e Facebook;

la cancellazione della cronologia con un semplice click;

la protezione all’indirizzo mail con indirizzi univoci quando ci si registra online.

In aggiunta, la società precisa che nel corso delle prossime settimane verranno introdotte ulteriori funzionalità come:

monitoraggio dei collegamenti;

protezione del tracciamento dei referenti;

protezione integrata per il tracciamento dei contenuti social;

protezioni di tracciamento web specifiche di Google.

Secondo quanto riportato, queste funzionalità sono sulla roadmap di sviluppo, quindi dovremo aspettare per vedere quando saranno introdotte, ma è importante tenere presente che potrebbero mancare alcune delle protezioni presenti nelle altre versioni destinate a piattaforme differenti. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, si prevede che queste funzionalità saranno aggiunte gradualmente fino a raggiungere, si spera, la parità con la versione per Mac. Tuttavia, finora il browser sta già offrendo qualcosa di nuovo rispetto ad altri browser desktop e vale la pena fare un tentativo e provarlo.