Khadas Mind è un concept che speriamo diventi presto realtà: si tratta di un mini PC modulare, quindi una soluzione desktop, che però ha diversi accessori che lo rendono adatto a molteplici casi d’uso e adattabile a varie necessità. La particolarità principale del prodotto però è che integra una batteria: non stiamo parlando di capacità esagerate, non potrete usarlo senza collegarlo all’alimentazione, ma i 5,55Wh servono a mettere in standby il mini PC e spostarlo senza perdite di dati.

Ciò significa che, ad esempio, potreste metterlo in standby, scollegarlo dalla postazione in ufficio, ricollegarlo a casa e ricominciare a lavorare, senza perdere nulla e senza dover salvare ogni singolo documento o file aperto.

Il mini PC è molto compatto ed è equipaggiato con un processore Intel Core i7-1360P, 12 core (4P+8E) / 16 thread che arriva fino a 5GHz, 32GB di RAM LPDDR5-5200 e due slot M.2 con supporto a SSD PCIe 4.o. A bordo troviamo anche degli speaker integrati, utili in diverse situazioni.

Credit: Khadas

Oltre alla piccola batteria, altra caratteristica del mini PC è la presenza di diversi tipi di dock, ognuna dedicata a un caso d’uso specifico. Per il momento l’azienda ne ha mostrata una con dei monitor già collegati e che quindi presumibilmente amplia la dotazione porte (il mini PC è dotato di due USB-A 3.2 gen2, una HDMI 2.0 e due USB-C con supporto a PD e DisplayPort

Credit: Khadas

), o un’altra chiamata Mind Graphics che integra una RTX 4060 Laptop e permette di sfruttare il mini PC anche per giocare. Per il futuro l’azienda prevede lo sviluppo di Mind xPlay, uno schermo con tastiera, Mind Link, una dock con supporto a SSD PCIe 5.0 e Mind Talk, progettata per conferenze e meeting professionali.

Per quanto interessante, al momento il progetto è tutto su carta: non esiste infatti un prototipo di questo mini PC e l’azienda non si è nemmeno sbilanciata riguardo a una possibile data di lancio o al prezzo del prodotto. La menzione a delle “super early bird offers” fa però pensare a un probabile lancio tramite campagna crowdfunding.