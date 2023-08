Kioxia ha annunciato la prima famiglia di SSD PCIe 5.0 x4 con capacità fino a 30,72TB. Si tratta di unità progettate per sistemi hyperscale progettate per uso misto e carichi intensivi di lettura, offrono tutta l’affidabilità di soluzioni progettate per i datacenter e sono studiati per operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

I Kioxia CD8P sono disponibili in formato E3.S e U.2 e assicurano prestazioni fino a 12GB/s in lettura sequenziale e fino a 5GB/s in scrittura sequenziale, mentre le operazioni casuali arrivano a 2.000.000 4K IOPS in lettura e 400.000 4K IOPS in scrittura. Gli SSD usano la piattaforma proprietaria di Kioxia, con controller NVMe 2.0 proprietario, firmware sviluppato internamente e memorie BICS 3D NAND TLC a 112 strati con protezione dalla perdita di dati.

Il nuovo SSD arriverà in due configurazioni: CD8P-V per carichi di lavoro misti, che prevedono un massimo di tre scritture complete al giorno, sarà disponibile in tagli da 1,6TB, 3,2TB, 6,4TB e 12,8TB, e CD8P-R per carichi di lettura intensivi, che prevendono al massimo una scrittura completa dell’unità al giorno, che arriverà nei tagli da 1,92TB, 3.84TB, 7,68TB, 15,36TB e 30,72TB.

Kioxia mostrerà i nuovi SSD al prossimo Flash Memory Summit, tuttavia non ha ancora annunciato quando saranno disponibili. Probabilmente, visto il target di utilizzo, è probabile che l’azienda li fornirà ai propri clienti solo quando questi saranno certi che funzioneranno all’interno dei loro sistemi