Tesla ha annunciato che il suo tanto atteso supercomputer Dojo, progettato per elaborare tutti i dati di guida autonoma registrati e migliorare di conseguenza il sistema, entrerà finalmente in produzione il prossimo mese.

Dojo è una piattaforma di supercomputer personalizzata di Tesla, costruita da zero per l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale, focalizzata specificamente sull’addestramento video utilizzando i dati provenienti dalla flotta di veicoli dell’azienda. Nonostante Tesla disponga già di un potente supercomputer basato su GPU NVIDIA, uno dei più potenti al mondo, il nuovo computer personalizzato Dojo utilizzerà chip e un’intera infrastruttura progettata internamente da Tesla.

Si prevede che il supercomputer su misura aumenterà la capacità di Tesla nell’addestrare reti neurali utilizzando dati video, elemento cruciale per la tecnologia di visione artificiale che supporta la guida autonoma dell’azienda. Durante l’AI Day di Tesla nel 2021, l’azienda aveva presentato il suo supercomputer Dojo, ma in quel momento si trovava ancora nella fase di intensificazione degli sforzi. All’epoca, Tesla aveva solo il suo primo chip e stava ancora lavorando all’assemblaggio di un armadio e un cluster completo Dojo, noto come “Exapod”.

Un anno dopo, durante l’AI Day 2022, Tesla ha mostrato alcuni progressi su Dojo, incluso un’applicazione di gestione completa. Ora, Tesla ha condiviso un aggiornamento su Dojo attraverso il suo nuovo account Twitter Tesla AI; con Dojo, Tesla dovrebbe finalmente poter sfruttare appieno il suo esteso database di scenari di guida reali e potenziare tutto il sistema rendendolo, si spesa, infallibile.