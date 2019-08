Arriva LIQUIMAX III RGB, il nuovo sistema di raffreddamento a liquido RGB di Enermax

Enermax ha annunciato il nuovo LIQUIMAX III RGB, un sistema di raffreddamento a liquido con illuminazione RGB compatibile con i socket Intel e AMD

Enermax ha annunciato l’introduzione di LIQUIMAX III RGB, un nuovo sistema di raffreddamento a liquido della serie LIQUIMAX III dotato di una ventola con illuminazione RGB.

LIQUIMAX III RGB è equipaggiato con un waterblock Aurabelt fornito di led RGB sincronizzabile con schede madri RGB di ASROCK, ASUS, Gigabyte e MSI.

Data la sua compatibilità con i socket CPU Intel e AMD (tranne socket TR4/SP3) LIQUIMAX III RGB rappresenta una scelta ideale per sperimentare gli armoniosi effetti ottenibili dall’illuminazione RGB.

Il waterblock Aurabelt e la ventola RGB con illuminazione sul mozzo sono sincronizzabili con tutte le schede madri equipaggiate con connettori RGB a 4 pin (+12V/G/R/B). Gli utenti potranno selezionare gli stili di illuminazione preferiti tramite il software della motherboard.

Il waterblock brevettato con Dual Chamber Design ha una struttura d’ingresso del refrigerante centrale (CCI); grazie alla piastra di raffreddamento con design brevettato Shunt-Channel (SCT) LIQUIMAX III RGB è in grado di iniettare il refrigerante nel punto più caldo per prevenire picchi di temperatura, riducendo inoltre il percorso del flusso del liquido incrementando la velocità di trasferimento del calore.

La pompa è stata posta nella camera superiore, in posizione isolata, per evitarne il deterioramento causato dal calore della CPU. Inoltre il ventilatore a doppia lama convessa è in grado di generare una pressione dell’aria verso il basso (max 1,98 mmH2O) e un flusso d’aria ad alto volume (max 72,1 cm) per fornire prestazioni di raffreddamento superiori.

La serie LIQUIMAX RGB sarà disponibile per la vendita al dettaglio da metà agosto in due versioni da 120 e 240 mm entrambe equipaggiate con un kit di montaggio universale in metallo che supporta le prese CPU di Intel (LGA2066 / 2011-3 / 2011/1366/1156/1155/1151/1150) e AMD (AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 / FM2 + / FM2 / FM1).