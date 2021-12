Arriva TikTok Live Studio, il nuovo software per lo streaming

Il noto social network TikTok sembra intenzionato a espandersi, offrendo la possibilità di effettuare live streaming come Twitch. Infatti, è attualmente in fase di testing un programma per il sistema operativo Windows, chiamato TikTok Live Studio, che consente agli utenti di effettuare il login sul proprio account TikTok e far partire stream direttamente su TikTok Live.

Così come servizi simili proposti dai concorrenti, sarà possibile comunicare con i propri spettatori tramite chat ed effettuare lo streaming di contenuti dal vostro computer, smartphone o console. Attualmente, come riferito dai colleghi di TechCrunch, il software è disponibile solo per alcune migliaia di utenti su determinati mercati occidentali.

TikTok has launched its own streaming software for their platform. pic.twitter.com/BMWZAkjLIu — Miguel Lozada (@MLozada) December 15, 2021

Questa sistema permetterà ai creatori di contenuti di TikTok di rimanere sulla stessa piattaforma per lo streaming di eventi in tempo reale, senza la necessità di passare a Twitch, YouTube Gaming o altre alternative. L’azienda punta principalmente a usare la piattaforma per lo streaming di sessioni di gioco.

Allo stato attuale, visto che si tratta di un’applicazione ancora solamente in fase di testing, mancano alcune feature presenti in software già piuttosto rodati come OBS o Streamlabs, ma al momento l’obiettivo dell’azienda è vedere come i creatori usano il programma. In particolare, questo strumento consentirà agli utenti di monetizzare ulteriormente propri show e avere un contatto più diretto con il proprio pubblico, accettare donazioni, stabilire un calendario e altro ancora.

Photo Credit: Miguel Lozada/Twitter

Inoltre, TikTok potrebbe in questo modo diventare più popolare anche tra gli utenti desktop, e non solo mobile, ampliando in tal modo il bacino di utenza. Solo il tempo potrà dirci se TikTok diventerà un valido avversario per piattaforme consolidate da tempo come Twitch e YouTube Gaming.