Arrivano in Italia i primi PC Lenovo Legion con chip Lenovo LA AI dedicato che aiuta a gestire le performance durante i gameplay, si tratta di una novità assoluta per l’azienda e sicuramente molto interessante per i videogiocatori. I PC che arriveranno sono i Lenovo Legion Pro 7 e 7i (16” e 8 pollici), Lenovo Legion Pro 5 e 5i (16” e 8 pollici), Lenovo Legion Slim 7i e 7 (16” e 8 pollici) e i Lenovo Legion Slim 5i e 5 (16” e 8 pollici).

Lenovo Artificial Intelligence (LA) si tratta di un chip dedicato, che attraverso Lenovo AI Engine+, può regolare in maniera totalmente dinamica la gestione termina di Lenovo Legion ColdFront 5.0, ottimizzando così il sistema di raffreddamento per garantire le giuste performance con rumore attenuato. Lenovo AI Engine+ implementa un algoritmo di machine learning per ottimizzare le prestazioni del sistema, quindi monitora il framerate durante il gioco e regola il tutto autonomamente.

Oltre a questo, questi i laptop Lenovo Legion sono dotati di Tobii Horizon, un sensore gearless di rilevamento dei movimenti della testa, oltre al software Tobii Aware.

“Grazie ai feedback della community di giocatori e alla continua ricerca e sviluppo di nuove soluzioni

abbiamo mostrato come i nostri PC da gaming possono essere più performanti grazie al machine learning

ottimizzato da AI” ha dichiarato Federico Carozzi, Director of Product Management di Lenovo in Italia.

Prezzi e disponibilità

Lenovo Legion Pro 7 e 7i (16", 8) saranno disponibili a partire da €3.199

Lenovo Legion Pro 5 e 5i (16", 8) saranno disponibili a partire da €2.099

Lenovo Legion Slim 7i e 7 (16", 8) saranno disponibili a partire da €3.099

Lenovo Legion Slim 5i e 5 (16", 8) saranno disponibili a partire da €1.999

La nuova serie Lenovo Legion sarà disponibile nelle principali catene retail da giugno e completa dei servizi Affidabilità Garantita, per il rimborso del costo di acquisto in caso di guasto tecnico entro il primo anno, Lenovo Premium Care, il supporto avanzato fornito da persone reali, incluso per 2 anni sui notebook Lenovo Legion e il servizio di compensazione di emissioni di carbonio Lenovo CO2 Offset.

Lenovo Legion Pro 7 e 7i sono già disponibili e configurabili su Lenovo.com/it a partire da €2.749. Lenovo Legion Pro 5 e 5i sono già disponibili e configurabili su Lenovo.com/it a partire da €1.849.