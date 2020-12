ASRock cambia nome alla tecnologia SAM di AMD sulla scheda madre Z490 Taichi

Come riferito dai colleghi di TechPowerUp, ASRock ha pubblicato un nuovo aggiornamento del BIOS della sua scheda madre Z490 Taichi che abilita la tecnologia CAM (Clever Access Memory), in pratica la stessa che AMD chiama SAM (Smart Access Memory), che di base non è altro che un altro nome della funzionalità Resizable Bar presente nelle specifiche PCI Express. La funzione è stata attivata con il BIOS Beta 1.72 sulla scheda madre Z490 Taichi e gli amici di WCCFTech hanno eseguito alcuni test su un sistema equipaggiato con una scheda grafica AMD Radeon RX 6800 XT per verificare se e quali differenze di prestazioni è possibile scorgere.

I test sono stati eseguiti a risoluzione 4K su Shadows of the Tomb Raider ed Assassin’s Creed: Valhalla, in esecuzione su un processore Intel Core i7-10700K accoppiato a due moduli da 8GB di memoria DDR4-2666. Stando ai risultati ottenuti, si è registrato un miglioramento delle prestazioni del 3,32% in Shadows of the Tomb Raider e un ancor più impressionante 11,54% in Assassin’s Creed: Valhalla.

A quanto pare, nonostante la Resizable Bar sia una tecnologia presente da anni sulle nostre schede madri, è stata necessaria AMD per ravvivare l’interesse verso questa funzionalità, il cui utilizzo, come abbiamo visto, porterà a diversi benefici soprattutto in ambito gaming.

Ricordiamo che, recentemente, anche NVIDIA ha dichiarato di essere al lavoro per sfruttare questa caratteristica sulle sue schede grafiche basate sull’architettura Ampere, anche su PCI Express 3.0 (SAM di AMD funziona solo su PCIe 4.0).

Per il momento non ci resta altro che vedere come si comporteranno anche gli altri produttori di motherboard, ma siamo sicuri che si tratti solo di una questione di tempo prima che tutti offrano un aggiornamento BIOS in grado attivare la funzionalità.