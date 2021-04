ASRock, ecco una delle prime motherboard mini-ITX Z590 con Thunderbolt 4

ASRock ha presentato una delle prime schede madri Mini-ITX basata sul chipset Intel Z590 dotata di una porta Thunderbolt 4. Il produttore posiziona la Z590 Phantom Gaming-ITX/TB4 come la sua offerta top di gamma per gli appassionati che vogliono avere tutte le funzionalità che solitamente si trovano su proposte ATX, ma all’interno di form factor davvero compatto.

La scheda madre ASRock Z590 Phantom Gaming-ITX/TB4 supporta tutti i processori Intel Comet Lake e Rocket Lake di decima e undicesima generazione, incluso il top di gamma Core i9-11900K. Uno dei principali punti di forza del prodotto è ovviamente la presenza di una porta Thunderbolt 4, che supporta un throughput di 40Gb/s se collegata a dispositivi TB3/TB4 appropriati (o 10 Gb/s se collegata a un USB 3.2 Gen 2) come sistemi di archiviazione esterne ad alte prestazioni (nel caso in cui la memoria interna non sia sufficiente su una build Mini-ITX) e può gestire due display 4K o un monitor 8K (anche se con DSC). Inoltre, la motherboard possiede cinque porte USB 3.2 Gen 2 sul retro e un header interno per collegare una porta USB 3.2 Gen 2×2 sul pannello anteriore in grado di supportare velocità di trasferimento fino a 20Gb/s.

La scheda madre si basa su un PCB a 10 strati ed è dotata di VRM a 10 fasi con bobine a stato solido da 90A, soluzioni DrMOS da 90A e condensatori Nichicon da 12K a stato solido per garantire le massime prestazioni, un funzionamento affidabile e buone potenzialità in ambito di overclock. È interessante notare che l’header della ventola della CPU fornisce una potenza massima di 2A per supportare le pompe degli impianti a liquido.

Lo Z590 Phantom Gaming-ITX/TB4 ha anche uno slot PCIe 4.0 x16 pronto ad accogliere le schede grafiche più potenti, due slot per un massimo di 64GB di memoria DDR4-4266, due slot M.2-2280 per SSD (PCIe 4.0 x4 così come PCIe 3.0 x4/SATA) e tre connettori SATA. Per garantire prestazioni costanti e un funzionamento stabile degli SSD di fascia alta, ASRock include in confezione i propri dissipatori di calore per unità M.2 che si integrano alla perfezione al design della motherboard. Essendo un prodotto di fascia alta, ASRock Z590 Phantom Gaming-ITX/TB4 ha naturalmente il supporto per l’illuminazione RGB personalizzabile (utilizzando il software ASRock Polychrome Sync/Polychrome RGB) e dispone di un reparto di connettività molto ampio, comprendendo anche una DisplayPort 1.4 e un connettore HDMI 2.0b.

Tenendo presente che la grafica integrata UHD di Intel ha tre pipeline di visualizzazione, la scheda madre può gestire tre monitor anche senza una scheda grafica dedicata. In aggiunta, l’architettura Xe-LP di Intel integrata utilizzata nella UHD Graphics 730 offre capacità di riproduzione multimediale molto avanzate (ad esempio, una pipeline video a 12 bit con accelerazione hardware per 8K60 wide-color con riproduzione HDR), quindi può riprodurre Blu-ray Ultra HD, oltre a decodificare in hardware flussi video che impiegano codec moderni e formati video 8Kp60 di nuova generazione.

Per quanto riguarda le connessioni di rete, la Z590 Phantom Gaming-ITX/TB4 è dotata di un modulo M.2-2230 Killer AX1675x WiFi 6E + Bluetooth 5.2 PCIe che supporta un throughput fino a 2,4Gb/s quando è collegato a un router appropriato. Inoltre, è presente un adattatore Killer E3100G 2.5GbE. Entrambi possono essere utilizzati contemporaneamente grazie alla tecnologia DoubleShot Pro di Killer che aggrega la larghezza di banda e assegna la priorità al traffico ad alta priorità, in modo che le prestazioni di rete massime possano essere aumentate fino a 4,9Gb/s. Il reparto audio è gestito dal codec audio Realtek ALC1220 con miglioramenti dovuti al software Nahimic Audio, include uscite analogiche a 7.1 canali e un’uscita digitale S/P-DIF.

ASRock Z590 Phantom Gaming-ITX/TB4 sarà disponibile a partire dal 23 aprile in Giappone, come riferito da Hermitage Akihabara. Nel Paese del Sol Levante, l’unità costerà 38.000 yen (circa 292 euro) senza tasse e 41.800 yen tasse incluse.