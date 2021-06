ASRock, questa scheda madre Thin Mini-ITX offre alcune porte particolari

In un mondo in cui la stragrande maggioranza dei PC all-in-one e con form factor ridotto si basa su schede madri proprietarie, il formato Thin Mini-ITX non è particolarmente diffuso, rendendo difficile per i negozi e gli appassionati realizzare AIO e computer SFF. Tuttavia, recentemente ASRock ha annunciato la sua nuova scheda madre AM4 X300TM-ITX, manifestando il continuo interesse per la piattaforma.

La motherboard ASRock X300TM-ITX offre piena compatibilità con le APU AMD Ryzen (fino alla serie Ryzen 4000 basata su Zen 2) e un ampio set di feature, tra cui un connettore USB 3.1 Gen 1 Type-C, una porta COM e un header LVDS. Inoltre, la porta COM e l’header LVDS rendono questa piattaforma piuttosto utile per i sistemi commerciali che necessitano di questi tipi di connettività. ASRock non ha dedicato ufficialmente questo prodotto ai sistemi aziendali o commerciali, ma supporta le APU AMD Ryzen Pro, quindi potete sicuramente usarla per assemblare un PC con funzionalità per professionisti.

Come suggerisce il nome stesso, la scheda madre X300TM-ITX di ASRock si basa sul chipset AMD X300, originariamente progettato per sistemi entry-level indirizzati agli overclocker, ma è compatibile anche con la stragrande maggioranza delle APU AMD con un TDP (fino a) 65 W (tranne i futuri processori Ryzen serie 5000). La scheda supporta anche fino a 64GB di memoria DDR4-3200 su due moduli di memoria SO-DIMM e include uno slot M.2-2280 per SSD con interfaccia PCIe 3.0x o SATA e un connettore SATA.

ASRock propone la sua scheda madre X300TM-ITX come soluzione per la realizzazione di sistemi entry-level sottili che in genere non utilizzano schede grafiche dedicate, quindi non è presente uno slot PCIe x16. Invece, la piattaforma utilizza le GPU integrate Radeon Vega nelle APU AMD. Inoltre, l’header LVDS raggiunge risoluzioni fino a 1920×1080 pixel a 60Hz, mentre il connettore HDMI 2.1 supporta HDCP 2.3. L’X300TM-ITX di ASRock ha anche uno slot M.2-2230 per l’installazione di una scheda Wi-Fi, oltre alla porta GbE, per la connessione alle reti locali e Internet. Sono presenti anche porte USB Type-A e un ingresso e un’uscita audio da 3,5 mm.

Il prodotto viene già menzionato sul sito Web del produttore, quindi dovrebbe essere presto disponibile per l’acquisto. Sfortunatamente, ASRock non ha comunicato il prezzo.