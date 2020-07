ASRock sta lavorando ad un SBC con APU AMD Ryzen 4000?

Varie informazioni apparse sui programmi SiSoftware (avvistate da @momomo_us) suggeriscono che ASRock abbia realizzato un nuovo Single Board Computer (SBC) equipaggiato con una APU AMD Ryzen serie 4000 (nome in codice Renoir).

L’originale 4X4-V1000 misurava 103,9 x 102,1 mm e, dato il nome del modello, l’imminente 4X4-V2000 dovrebbe mantenere le stesse dimensioni del suo predecessore e, tecnicamente, si troverebbe a metà tra le categorie Nano-ITX e Pico-ITX. Non conosciamo ancora i dettagli della scheda (o anche se ASRock la distribuirà effettivamente sul mercato), ma i dettagli apparsi su SiSoftware indicano l’inserimento di un nuovo processore. Apparentemente, l’azienda ha dotato il 4X4-V2000 di un chip AMD Ryzen 5 4600U, che rappresenta un miglioramento significativo rispetto al processore Ryzen Embedded V1605B offerto sul 4X4-V1000, chip Zen costruito con il processo a 14nm di GlobalFoundries.

La CPU offre quattro core ed otto thread che girano ad una velocità di clock base di 2 GHz in grado di raggiungere i 3,2GHz in boost. Il cTDP del V1605B può variare da 12W a 25W. Dal punto di vista grafico, il V1807B ha a disposizione otto unità di elaborazione (CU) Vega con clock fino a 1,1 GHz. Per fare un confronto, Ryzen 5 4600U è una delle ultime APU mobili di AMD che unisce la microarchitettura Zen 2 al processo FinFET a 7nm di TSMC. Il chip a sei core e dodici thread sfoggia un clock base di 2,1GHz ed un boost clock di 4GHz. L’APU ha un TDP nominale di 15W, ma può essere regolato da 10W a 25W. Viene infine fornito con sei unità grafiche Vega che raggiungono il clock massimo di 1,5 GHz.

Il 4X4-V2000 è un prodotto di nicchia, ma, date le sue specifiche, non saremmo sorpresi di vederlo iniziare a guadagnare popolarità al di fuori del suo mercato, in quanto fornirebbe una solida base per una build SFF (small-form-factor). È evidente che ASRock o qualcun’altro stia effettuando dei test sulla scheda, il che spiega come il dispositivo sia entrato nel database di SiSoftware.

Per il momento, ovviamente non ci resta altro che attendere una comunicazione ufficiale a riguardo.