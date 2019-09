ASRock Taichi X 8G OC+, tre ventole e un look appariscente per la RX 5700 XT

ASRock ha presentato una versione custom appariscente e decisamente interessante della RX 5700 XT: ecco la Taichi X 8G OC+.

ASRock ha annunciato l’arrivo sul mercato della Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+, la prima scheda video della serie Taichi X basata sulla Radeon RX 5700 XT di AMD, in cui ritroviamo una GPU Navi 10 con 2560 stream processor accompagnata da 8 GB di memoria GDDR6 in grado di assicurare ottime prestazioni a risoluzione 1440p con gli ultimi titoli, come indicato nella nostra guida all’acquisto.

La Taichi X OC+ è dotata di un sistema di raffreddamento custom che si compone di un dissipatore con tre ventole ed illuminazione ARGB personalizzabile, ma anche di un backplate.

Le dimensioni del dissipatore (dotato di una modalità 0dB che non fa girare le ventole sotto una determinata temperatura) fanno sì che la scheda occupi 2,5 slot all’interno del case.

Nella parte posteriore troviamo sei uscite video (quattro DisplayPort 1.4 e due HDMI 2.0b), mentre a livello di caratteristiche c’è anche un utile dual BIOS per i più smanettoni.

La scheda è overcloccata di fabbrica, con la GPU che di default lavora a 1810 / 1935 / 2025 MHz (base, game e boost clock), frequenze che sono già superiori a quelle fissate da AMD.

Tramite la modalità OC del software Taichi Tweak è però possibile spingerla oltre, impostando frequenze operative di 1885, 2000 e 2040 MHz (base, game, boost) con un click. Il software permette di procedere con l’overclock manuale (la scheda è dotata di 10+1 fasi), oltre che monitorare una serie di parametri.

La serie Taichi X si affianca alle soluzioni Phantom Gaming e Challenger nell’offerta di ASRock. Al momento non sono noti il prezzo della scheda né la disponibilità.