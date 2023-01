Le schede madri AMD con chipset X670 hanno attualmente dei costi proibitivi, ma ASRock ha trovato il modo di offrirne le funzionalità attraverso una curiosa soluzione installabile sulle B650, soluzioni senza dubbio più economiche. Si tratta nello specifico di una scheda d’espansione, mostrata in anteprima dallo youtuber Level1Techs, che è possibile collegare a uno slot PCI-E x4 per aggiungere un secondo controller alla scheda madre, in modo da poter installare più SSD NVMe o SATA, nonché usufruire di un maggior numero di porte USB e Gigabit Ethernet.

Il prodotto è pensato per le schede madri B650 LiveMixer e prende il nome di “X670 XPANSION KIT”, ma entrambi i prodotti non sono ancora in vendita. La scheda d’espansione include un controller Promontory21, presente nelle motherboard X670, in modo da offrire funzionalità del tutto simili ai modelli più costosi ed è dotata di due slot PCI-E NVMe, due connettori SATA III, oltre a tre porte USB Tipo A, una USB Tipo C e una Gigabit Ethernet aggiuntiva.

Fonte: Level1Techs

Questo particolare add-on sviluppato da ASRock funziona però soltanto con determinate schede madri dell’azienda, dato che non si affida soltanto alla connessione PCI-E, ma anche a un connettore aggiuntivo. Le motherboard che la supportano presentano anche un BIOS personalizzato, predisposto per il supporto al dispositivo.

Si tratta senza dubbio di una soluzione interessante che, con un budget più contenuto, consentirebbe agli utenti di ottenere le porte e i connettori offerti dai controller X670 senza sborsare grandi cifre. Rimane ovviamente da vedere l’eventuale prezzo della scheda, così come la data d’uscita, entrambe ancora non rivelate da ASRock. Le schede madri di fascia bassa B650 sono nel frattempo in dirittura d’arrivo, come è emerso da un documento della Commissione Economica Eurasiatica, in cui sono stati elencati alcuni modelli Asus e Gigabyte: ve ne abbiamo parlato in un articolo.