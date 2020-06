Assassin’s Creed Valhalla in regalo con le CPU AMD?

Cosa c’è di meglio che comprare dell’hardware nuovo per il nostro PC da gioco e poi testarlo subito con uno degli ultimi titoli usciti in modo da valutarne le potenzialità, specialmente se quest’ultimo sarà in regalo insieme a un componente hardware? Infatti, secondo quanto riportato da VideoCardz, AMD starebbe preparano un bundle dove includerà l’ultimo titolo di Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla, con l’acquisto di una delle sue CPU basate su architettura ZEN 2.

Non si hanno ancora certezze sulla veridicità di ciò, ma l’immagine riportata sul noto sito sembrerebbe essere legittima. Questa promozione dovrebbe prendere il via il 7 luglio 2020, ovvero durante il lancio delle CPU AMD della serie XT.

Le CPU incluse nella promozione, secondo quanto riportato dal sito, sono: AMD Ryzen 7 3700X, 3800X, 3800XT, 3900X, 3900XT e 3950X. Tutte le CPU a sei core e quelli inferiori non sarebbero incluse nella promozione.

Per chi non lo sapesse, in Assassin’s Creed Valhalla vestiremo i panni di Elvor, uno spietato guerriero vichingo che prese parte alle invasioni dell’Inghilterra durante il IX secolo, il cui compito sarà quello di guidare il proprio clan in cerca di una nuova casa. Il titolo sarà disponibile verso la fine del 2020 per PC e le attuali console, ma sarà anche un titolo di lancio per i sistemi di intrattenimento di prossima generazione, quindi PlayStation 5 e Xbox Series X.

Tuttavia, queste informazioni vanno contro i precedenti rumor e quanto scovato in rete in alcuni store, secondo cui AMD avrebbe fornito in bundle con i suoi prodotti Horizon Zero Dawn, celebre titolo per PlayStation 4 che quest’anno sbarcherà su PC.

Per sapere con certezza quale dei due titoli AMD ci fornirà in bundle, non ci resta che aspettare qualche dichiarazione ufficiale. Magari riceveremo il celebre gioco di Guerrilia Games insieme alla maggior parte di prodotti con hardware AMD, mentre Assassin’s Creed Valhalla ci verrà fornito come extra durante l’acquisto di una CPU di fascia alta. Se siete in procinto di comprare una nuova CPU Ryzen, un consiglio che vi diamo è quello di aspettare e aspettare qualche altro giorno, magari troverete due titoli di un certo spessore in regalo.