Quando si parla di headset da gaming, Astro è a tutti gli effetti un’autorità, dopotutto chiunque ha mai giocato competitivo saprà che le cuffie Astro sono da sempre state tra le più desiderate dai consumatori, sia per la loro qualità sia per il grande grado di personalizzazione che sapevano offrire.

E queste caratteristiche non sono cambiate poi tanto, a dar prova di ciò le nuove Astro A30 che abbiamo avuto occasione di provare nel corso delle ultime settimane, che ci hanno piacevolmente sorpreso, ma anche lasciato un po’ dispiaciuti nei confronti di un prezzo forse eccessivamente un po’ troppo alto.

Astro A30, come sono fatte

Le Astro A30 sono delle cuffie da gaming costruite con buone plastiche, offrendo una sensazione di solidità e resistenza davvero percettibile. Pur apparendo molto rigide, si dimostrano comode, anche grazie a un buon utilizzo di una pelle sintetica sia per i padiglioni che per il poggiatesta, di buona fattura.

La versione da noi provata è quella riservata a PC/PlayStation/Switch e Mobile, ma in realtà sono completamente sfruttabili anche su Xbox acquistando un adattatore wi-fi separato. Non abbiamo particolarmente apprezzato la scelta di Astro di dividere le due versioni, soprattutto per il costo dell’headset stesso, non propriamente basso.

Le Astro A30 vengono vendute in due colorazioni differenti: bianche e blue navy; l’estetica è semplice e minimale, pensata per sfruttarle anche in mobilità sui mezzi pubblici per ascoltare la musica o effettuare chiamate. Anche da trasportare sono piuttosto comode, i padiglioni possono essere girati e vengono comunque predisposte con una confezione rigida.

Nel padiglione di destra possiamo trovare il regolatore di volume, inserito come tastino semimovibile (scelta strana che non abbiamo particolarmente amato), i tasti di accensione e di collegamento bluetooth e l’ingresso Type-C per la ricarica rapida. A sinistra, invece, troviamo l’entrata per il microfono rimovibile flessibile e uno switch per il muto.

In entrambi i padiglioni è possibile cambiare e personalizzare (acquistabili separatamente) le placche delle cuffie. Toglierle è facilissimo, visto che presentano un attacco magnetico efficace.

Astro A30, la nostra esperienza

Vista la loro versatilità abbiamo deciso di provarle su più giochi, piattaforme e modalità, così da farci un’idea ben precisa sulla loro effettiva qualità. La possibilità di collegarle in diversi modi (jack da 3,5 mm, wireless, bluetooth) permette di sfruttarle in più situazioni, anche contemporaneamente.

Ci è capitato di videogiocare a un gioco sulla nostra PS5 e ricevere al contempo una chiamata sul nostro smartphone, le Astro A30 si divide in due canali audio e consente di parlare al telefono mentre continuiamo a giocare, bilanciando automaticamente i due volumi. Lo stesso discorso vale per l’ascolto della musica mentre giochiamo e quant’altro, da questo punto di vista le abbiamo trovato estremamente versatili e comodissime, soprattutto per chi decide di sfruttarle si più piattaforme in contemporanea.

Come vi abbiamo anticipato poc’anzi, l’idea di Astro nella scelta di inserire un bottone semimovibile per l’audio non ci ha soddisfatto, forse la classica rotella avrebbe giovato su un utilizzo migliore e più intuitivo, per il resto: bilanciamento, gestione dei volumi e dei dispositivi, viene gestito dall’App Logitech G. Da una parte è comodo, perché non dobbiamo aprire app su una specifica piattaforma, ma dall’altra abbiamo trovato forse un po’ macchinoso dover bilanciare per forza chat e gioco da un’app e non dalla cuffia stessa.

Le Astro A30 presentano due microfoni, uno rimovibile flessibile e uno interno utile per le chiamate. In generale la qualità non si discosta molte dai microfoni di qualsiasi altro headset presente sul mercato, quindi non aspettatevi qualcosa di incredibile, ma nemmeno della mediocrità. Comunque la presenza di ben due microfoni aiuta, non solo per la scelta d’approccio, ma anche per comodità.

A livello di funzionalità, quindi, ci sono PRO e CONTRO, ma sull’audio come siamo messi? Le Astro A30 montano driver da 40mm e presentano una risposta in frequenza da 20 a 20.000 Hz; la qualità è eccezionale e lo diciamo con tutta la sincerità possibile: sia con la musica che con videogiochi e le chiamate, ci siamo trovati molto bene. Tuttavia, l’equalizzatore, pur essendo presente non consente di ottenere delle performance tali da risultare perfette per il gaming competitivo. Non fraintendete, giocare online con queste cuffie è davvero unico, ma meno rispetto ad altri headset predisposti unicamente per il gaming ad alti livelli (per quello, forse sono meglio le Astro A40 o ancora meglio le A50).

Verdetto

Le Astro A30 sono delle cuffie formidabili e dall’audio davvero a livelli alti. Se non fosse per il prezzo troppo alto staremmo parlando un best buy sicuro, ma in caso le troviate scontate di circa una cinquantina di euro, sono sicuramente tra le migliori cuffie che potreste acquistare, soprattutto se siete dei giocatori che giocano su più piattaforme in contemporanea.