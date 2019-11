ASTRO Gaming porta in Italia il controller C40 TR per PC Windows e PS4

Il nuovo controller ASTRO C40 TR è finalmente disponibile anche in Italia, a un anno dal debutto negli Stati Uniti.

Il controller ASTRO C40 TR arriva anche in Italia. Si tratta di un prodotto con licenza ufficiale per PS4, compatibile anche con i PC Windows, realizzato da ASTRO Gaming, azienda acquisita da Logitech nel 2017.

Modulare ed ergonomico, pensato per resistere a un uso prolungato, ASTRO C40 TR è stato progettato seguendo i consigli dei giocatori professionisti, pensando soprattutto ai tornei ufficiali, e di conseguenza si adatta alle esigenze di aspiranti professionisti, giocatori appassionati e casual gamer.

Tra le caratteristiche principali del nuovo controller (pesa 310 grammi) spiccano diversi punti interessanti, come la possibilità di sostituire i moduli degli stick analogici e il D-Pad. Ciò permette di impostare di cambiare la disposizione di questo elementi, per adattarsi meglio alla vostra impugnatura.

È possibile rimappare i pulsanti e salvare le mappature direttamente sul controller, senza bisogno di un software dedicato, ma anche agire sull’equilizzatore audio. Parlando proprio di software, ASTRO mette a disposizione un programma chiamato ASTRO C40 TR Configuration Software per creare profili che possono essere cambiati direttamente dal controller e di regolare la sensibilità, la corsa e la distanza di trazione dei grilletti e degli stick.

In termini di connettività, sull’ASTRO C40 TR è presente uno switch per passare dalla modalità cablata a quella wireless (2,4 GHz). Il controller permette la riproduzione dell’audio di gioco e della chat vocale sia in modalità cablata (jack da 3,5 mm) che wireless. Ultimo, ma non meno importante, ASTRO Gaming garantisce fino a 12 ore di autonomia della batteria.

Il nuovo controller di ASTRO Gaming è disponibile al prezzo di 199 euro per PlayStation 4 e PC Windows.