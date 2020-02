Asus aggiorna la gamma di PC dekstop compatti ROG Huracan G21

Asus ha aggiornato la sua gamma di PC desktop da gaming compatti ROG Huracan G21 con le versioni 2020. Esteticamente, i nuovi modelli si presentano identici a quelli precedenti, ma fanno un notevole balzo in avanti per quanto riguarda le componenti hardware presenti all’interno.

Sotto la scocca dal design futuristico, infatti, sarà possibile installare una CPU Intel Core i9 9900K, una GPU Nvidia GeForce RTX 2080, 32GB di RAM, un SSD PCIe M.2-2280 3.0 x4, due SSD / HDD da 2,5 pollici, un HDD tradizionale da 3,5 pollici e persino un’unità DVD per permettere l’installazione dei giochi più datati. Inoltre, i modelli 2020 della gamma ROG Huracan G21 sono facilmente aggiornabili poiché progettati per consentire facilmente l’accesso alle componenti interne.

ASUS ha equipaggiato la sua gamma di PC da gioco “baby” con un sistema di raffreddamento molto ben congegnato, con tante prese d’aria per prevenire il surriscaldamento delle componenti interne. Se tutto questo non bastasse, il ROG Huracan dispone di uno speciale pannello pieghevole attaccato magneticamente sul lato che può essere facilmente aperto per migliorare ulteriormente le prestazioni in termini di dissipazione.

Lato connettività, troviamo quattro connettori USB 3.1 Gen 2 Tipo-A, un connettore USB 3.1 Gen 1 Tipo-C, quattro connettori USB 3.1 Gen 1 Tipo-A, un adattatore Intel I219-V GbE, l’Intel Wireless-AC 9560 Wi-Fi 5 + Bluetooth 5, varie uscite video (a seconda della scheda grafica) e un sottosistema audio dotato di DAC Sabre ESS e che offre connettori DIF analogici e S / P per un sistema di altoparlanti 5.1.

A completare il pacchetto troviamo il sistema di illuminazione RGB di Asus denominato Aura Sync e la suite ASUS ROG Aegis III, che consente una semplice regolazione delle prestazioni e il monitoraggio dei componenti.

Di seguito trovate la tabella completa di tutte le specifiche tecniche.

Asus ROG Huracan G21 Processore Intel Core i9 9900K Intel Core i7 9700K Intel Core i5 9400 Chipset Intel Z390 Scheda Grafica Nvidia GeForce RTX 2080 8 GB Nvidia GeForce RTX 2070 8GB Nvidia GeForce RTX 2060 6GB Memoria RAM DDR4-2666 fino a 32 GB Archiviazione M.2 SSD da 128 GB, 256 GB, 512 GB con interfaccia SATA o PCIe 3.0 x4 Archiviazione 2.5” Un alloggiamento hot-swap Archiviazione 3.5” HDD da 1TB o 2TB ODD Unità Slim Super Multi DVD WiFi + Bluetooth Intel Wireless-AC 9560 Wi-Fi 5 + Bluetooth 5 Ethernet Intel I219-V Uscite video A seconda della GPU Audio Realtek ALC1150 con DAC ESS e amplificatore Connettori USB anteriori 2 × USB 3.1 Gen 2 Type-A

1 × USB 3.1 Gen 1 Type-C Connettori USB posteriori 2 × USB 3.1 Gen 2 Type-A

4 × USB 3.1 Gen 1 Type-A Altro I/O Connettori audio analogici e S / P DIF Larghezza 12,99 cm Altezza 36,61 cm Profondità 37,24 cm Alimentatore Esterni: 2 × 280 W 1 × 230 W e 1 × 280 W

2 × 230 W

1 × 180 W e 1 × 280

1 × 180 W e 1 × 230 W Sistema Operativo Windows 10 Home o Windows 10 Pro

Per il momento ASUS si è limitata a presentare la nuova gamma ROG Hurcan sul suo sito web, non fornendo dati inerenti a disponibilità e prezzi.