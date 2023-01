In occasione del CES 2023, uno degli eventi più importanti al mondo inerenti all’elettronica di consumo, il celeberrimo produttore taiwanese ASUS ha presentato diversi prodotti in arrivo nel corso dei prossimi mesi, a partire dai computer portatili fino ad arrivare a monitor e Chromebook, ponendo l’accento in modo particolare sui videogiocatori e creatori di contenuti.

S.Y. Hsu, Co-CEO di ASUS, ha dichiarato:

Mentre procediamo in questo incredibile viaggio verso la sostenibilità, facciamo continuamente leva sulla nostra leadership tecnologica, sul rigore dei dati e sulla filosofia incentrata sull’uomo. Il nostro obiettivo è quello di creare un’azienda a zero emissioni che guidi il passaggio verso un’economia circolare, con una catena di fornitura responsabile che crei valori condivisi per ognuno di noi.

ASUS Vivobook e Zenbook: potenti e con display veramente all’avanguardia

Partiamo dall’ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED, che si caratterizza per l’uso della tecnologia ASUS Spatial Vision con il primo display OLED 3D autostereoscopico senza occhiali al mondo da 3,2K 120 Hz. È configurabile con un massimo di 64 GB di RAM DDR5 4800 MHz con doppio slot SO-DIMM e con un SSD PCIe 4.0 x4 da 2 TB. Questo potente notebook pensato per i creatori di contenuti è alimentato da un processore Intel Core i9-13980HX di 13a generazione, scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 40 Series Laptop, insieme a un MUX Switch e al supporto di NVIDIA Studio Driver per un aumento delle prestazioni su richiesta durante il gioco. Un sistema di raffreddamento aggiornato consente di sfruttare appieno il TDP di 150W.

Vivobook Pro 16X 3D OLED dispone dell’avanzata tecnologia termica ASUS IceCool Pro e dell’ASUS DialPad per un controllo creativo preciso e intuitivo. Dispone inoltre di due porte Thunderbolt 4 per velocità di trasferimento ultraveloci fino a 40 Gbps e di un lettore di schede SD standard. Questo portatile è dotato di uno schermo touchscreen NanoEdge OLED HDR 16:10 3,2K 120Hz, mentre il meccanismo Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra) alimenta la tastiera ad inclinazione automatica che garantisce un angolo di digitazione confortevole e migliora il raffreddamento del sistema per ottenere le massime prestazioni.

Photo Credit: ASUS

Con un peso di soli 1,65 kg e uno spessore inferiore a 1,8 cm, Zenbook Pro 14 OLED offre prestazioni di alto livello e uno chassis compatto, ampliando le possibilità per i creativi in movimento. A capo delle specifiche premium c’è un nuovissimo display OLED NanoEdge Dolby Vision da 2,8K 120 Hz Pantone Validated per l’accuratezza dei colori e ha un gamut DCI-P3 al 100% di livello cinematografico. Per garantire elevate performance durante qualsiasi attività creativa, Zenbook Pro 14 OLED è alimentato dal più recente processore Intel Core i9-13900H di 13a generazione e dalla GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series Laptop, abbinata a 16 GB di RAM DDR5 veloce, uno slot che può accogliere fino a 32 GB SO-DIMM e un SSD da 2 TB. È inoltre dotato della più recente tecnologia WiFi 6E, ulteriormente potenziata da ASUS WiFi Master Premium.

ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition, ASUS TUF Gaming F15/17 e A15/17: quando la potenza si abbina alla resistenza

Passando all’ambito gaming, ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition è un computer portatile interamente realizzato con componenti AMD, pensato per chi vuole giocare in streaming e con i giochi più recenti. È dotato della più recente CPU Ryzen 9, di una GPU Radeon RDNA3 e di AMD Smart Access Graphics. Permette ai giocatori di immergersi più a fondo nei loro contenuti preferiti grazie a cornici più sottili, un rapporto schermo/corpo del 90% e un pannello con frequenza di aggiornamento fino a QHD 240 Hz. L’A16 Advantage Edition offre anche un supporto hardware di nuova generazione con USB4, fino a 2 TB di memoria PCIe 4.0 x4 e RAM DDR5 4800 MHz. Tutti gli slot per la RAM e lo storage sono completamente accessibili. La nuova vernice Sandstorm di ispirazione militare di ROG, una grande batteria da 90 Wh e il supporto USB-C Power Delivery sono tutti elementi integrati in questo chassis robusto.

Si prosegue con gli ASUS TUF Gaming F15/17 e A15/17. I modelli F15 e F17 sono dotati di un processore Intel Core i9-13900H, mentre quelli TUF Gaming A15 e A17 sono equipaggiati con un processore AMD Ryzen 9 per consentire ai giocatori di effettuare streaming e multitasking con facilità. I giochi saranno eseguiti alla massima velocità con le GPU GeForce RTX 40 Series Laptop, che offre in modo affidabile frame rate elevati in molti giochi moderni anche a 1440p. È presente anche uno switch MUX dedicato e NVIDIA Advanced Optimus. Gli utenti possono sfruttare tutte le prestazioni di gioco della GPU GeForce RTX 40 Series Laptop con uno switch MUX dedicato. Quando la libreria di giochi si riempie, uno slot SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4×4 libero rende facile l’aggiornamento della capacità di archiviazione.

Come parte del sistema di raffreddamento, le due ventole Arc Flow, che forniscono un flusso d’aria superiore del 13% rispetto ai loro predecessori e sono più silenziose rispetto al design dello scorso anno, presentano un design a 84 pale, con lame che si assottigliano fino a soli 0,1 mm per ridurre la turbolenza.

Photo Credit: ASUS

ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip: massima versatilità e elevata autonomia

ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip è in grado di offre un’esperienza di gioco coinvolgente, grazie a un display WUXGA 16:10 a 144 Hz con un rapporto schermo/corpo dell’83%, la cerniera ErgoLift a 360°, una tastiera anti-ghosting con illuminazione RGB a quattro zone e tecnologia WiFi 6E. Il dispositivo possiede uno chassis resistente e una distintiva finitura Pearl White che include gli esclusivi tasti WASD arancioni per un tocco in più. L’audio spaziale integrato, certificato da Harman Kardon, rende l’esperienza ancora più coinvolgente, mentre la conformità agli standard militari americani MIL-STD 810H ne garantisce la durata.

Alimentato da un processore Intel Core i7 di 12a generazione e da 16GB di memoria, ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip offre prestazioni e un’elevata reattività per creare un notebook perfetto per il cloud gaming, il lavoro e lo studio. Il portatile fornisce un’autonomia fino a 10 ore con una singola carica, così da essere sempre pronto per lavorare o giocare durante la giornata, anche in viaggio.

Photo Credit: ASUS

ASUS ProArt Station PD5 ora con un rinnovato sistema di dissipazione

Dai notebook si passa ai desktop con ASUS ProArt Station PD500TE, progettato per flussi di lavoro di creazione di contenuti professionali senza soluzione di continuità. È dotato di una CPU Intel Core i9 di 13a generazione e di una GPU NVIDIA RTX A4000 con 16 GB di VRAM e fino a 128 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz, fornendo tutta la potenza necessaria per gestire le attività ad alta intensità di elaborazione come l’editing video e la modellazione 3D. Ulteriori tocchi di design includono gli indicatori LED ASUS Lumiwiz personalizzabili, uno scudo per il pulsante di accensione per evitare spegnimenti accidentali e notifiche via e-mail dell’avanzamento del rendering. È in preparazione anche un modello con GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series Laptop.

Il rumore operativo è ridotto a meno di 40 dB, mentre il sistema di raffreddamento migliorato garantisce un sistema stabile per eliminare rallentamenti, crash delle applicazioni e arresti imprevisti, riducendo le temperature della CPU e della GPU rispettivamente di 5°C e 4°C.

Photo Credit: ASUS

ASUS ProArt Display OLED PA32DCM e ASUS ProArt Display PA279CRV: monitor ideali per il montaggio video e la creazione di contenuti

Terminiamo la carrellata di prodotti presentati oggi da ASUS con alcuni nuovi monitor. ProArt Display OLED PA32DCM dispone di un pannello OLED 4K RGB da 31,5″ con una luminosità massima di 700 nits e un gamut DCI-P3 del 99% per un contrasto incredibilmente elevato e immagini HDR dettagliate e realistiche. PA32DCM ha una raffinata finitura in alluminio e un supporto compatto, con ampie opzioni di connettività, tra cui la Thunderbolt 4.

ProArt Display PA279CRV è un monitor 4K HDR da 27″ progettato per i professionisti del montaggio video. Questo display con certificazione Calman vanta un’ampia gamma di colori con una copertura del 99% DCI-P3 e del 99% Adobe RGB ed è calibrato in fabbrica con Delta E