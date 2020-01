Asus annuncia i nuovi ROG Zephyrus G14 e G15 durante il CES 2020

Il CES 2020 di Las Vegas deve ancora ufficialmente iniziare, ma alcuni eventi pre fiera ci hanno dato l’opportunità di dare uno sguardo in anteprima ad alcuni nuovi dispositivi in arrivo nel corso dell’anno. Asus, dal canto suo, ha presentato una serie di prodotti interessanti, tra cui due nuovi laptop ROG Zephyrus, il G15 e il G14.

La nuova versione top di gamma del G15 monta un display Full HD a 240 Hz da 15,6 pollici certificato Pantone, Nvidia GeForce RTX 2060 e AMD Ryzen 7 4800HS. Si tratta quindi di una chiara evoluzione del precedente. Per chi non fosse interessato ai 240 Hz, Asus rilascerà anche una versione a 144 Hz con Nvidia GeForce GTX 1660 Ti.

CPU AMD Ryzen 7 4800HS OS Windows 10 Pro

Windows 10 Home Scheda video GeForce RTX 2060 6 GB

GeForce GTX 1660 Ti 6 GB RAM Fino a 32 GB DDR4-3200 Archiviazione SSD NVMe PCIe 1 TB

SSD NVMe PCIe 500 GB Connettività Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth 5.0 I/O (3) USB 3.2 Gen1 Type-A

(1) USB 3.2 Gen2 Type-C

(1) Ingresso microfono 3,5 mm

(1) Uscita cuffie 3,5 mm

(1)HDMI 2.0b Display 244 Hz Full HD 3ms

144 Hz Full HD 3 ms Alimentatore 180 W Dimensioni e peso 360 x 252 x 19,9 mm / 2.1 Kg

Quello più interessante è però senza dubbio il ROG Zephyrus G14, un laptop che si pone per essere perfetto sia per i giocatori che per i content creator, soprattutto per il suo connubio di potenza e dimensioni che lo rendono adatto per essere sfruttato in mobilità con estrema facilità.

Tra le specifiche possiamo trovare anche qua il nuovo processore AMD Ryzen 7 4800HS e una GPU Nvidia GeForce RTX 2060. Per quanto riguarda il display passiamo dai 240Hz del G15 ai 120 Hz Full HD del G14 (sempre con certificazione Pantone), con la possibilità di scegliere anche una versione QHD o Full HD a 60 Hz.

La sua particolarità, oltre al peso ridotto di 1,6 Kg, è quello dell’AniME Matrix, un sistema che permette di sfruttare dei LED nella parte del coperchio per riprodurre una serie di animazioni completamente personalizzabili, i ragazzi di Asus ci hanno spiegato che è possibile ricreare qualsiasi tipo di effetto.

CPU Fino a AMD Ryzen 7 4800HS OS Windows 10 Pro

Windows 10 Home Scheda video GeForce RTX 2060 6 GB RAM Fino a 32 GB DDR4-3200 Archiviazione SSD NVMe PCIe 1 TB Connettività Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth 5.0 I/O (2) USB 3.2 Gen1 Type-A

(1) USB 3.2 Gen2 Type-C(1) USB3.2 Gen 2 Type-C con Display Port 1.4

(1) Ingresso microfono 3,5 mm

(1) Uscita cuffie 3,5 mm

(1)HDMI 2.0b Display 120 Hz Full HD IPS

60 Hz Full HD IPS

60 Hz QHD IPS Alimentatore 180 W Dimensioni e peso 32,4 x 22,2 x 1,79 cm / 1,6 Kg

Non si hanno informazioni su disponibilità e prezzi, appena avremo novità a riguardo non mancheremo di farvele sapere.