Asus annuncia la disponibilità di ZenBook 13 e ZenBook 14

Dopo averli mostrati ad IFA 2018, Asus ha annunciato la disponibilità sul nostro mercato di ZenBook 13 e ZenBook 14, due ultraboook dotati di tecnologia NanoEdge Frameless e NumberPad.

NanoEdge Frameless è una tecnologia che permette di avere uno schermo con cornici ultrasottili su tutti e quattro i lati, offrendo così un rapporto schermo-scocca del 92% per il modello da 14 pollici e del 95% per quello da 13. NumberPad è invece una tecnologia che integra nel touchpad un tastierino numerico dotato di illuminazione led.

I nuovi ZenBook sono dotati di schermo Full HD IPS, webcam IR per il riconoscimento del volto tramite Windows Hello, Core i7-8565U, scheda video Nvidia MX150, Wi-Fi ac dual band e fino a 16 GB di RAM. Lo storage è affidato a un SSD M.2 PCIe 3.0 x2, mentre per l’audio troviamo speaker certificati Harman Kardon. La tastiera è retroilluminata e le cerniere sono Ergo-Lift.

ZenBook 13 (UX333) ZenBook 14 (UX433) CPU Intel Core i7-8565U Intel Core i7-8565U GPU Nvidia MX150 2 GB GDDR5 Nvidia MX150 2 GB GDDR5 Archiviazione SSD M.2 da 256 GB SSD M.2 da 512 GB Display 13 pollici FHD IPS LED antiriflesso, luminosità fino a 250 nits, copertura spazio NTSC del 72% 14 pollici FHD IPS LED antiriflesso, luminosità fino a 300 nits, copertura spazio NTSC del 72% Porte (1) USB 2.0

(1) USB 3.1 Gen1 tipo A

(1) USB 3.1 Gen2 tipo C

(1) HDMI 1.4

(1) Audio combo jack (1) USB 2.0

(1) USB 3.1 Gen1 tipo A

(1) USB 3.1 Gen2 tipo C

(1) HDMI 1.4

(1) Audio combo jack Connettività Intel Wireless-AC 9560 con tecnologia WiFi Master, Bluetooth 5.0 2*2, LAN via cavo USB 3.0 to Rj45 (incluso) Intel Wireless-AC 9560 con tecnologia WiFi Master, Bluetooth 5.0 2*2, LAN via cavo USB 3.0 to Rj45 (incluso) Dimensioni e peso 30,2 x 18,9 x 1,69 cm – 1,09 Kg 31,9 x 19,9 x 1,59 cm – 1,19 Kg

I due nuovi ZenBook sono già acquistabili sull’Asus eShop oppure negli Asus Gold Store nella colorazione Royal Blue al prezzo di 1099 euro per il modello da 13″ (disponibile su eShop anche nell’esclusiva colorazione Icicle Silver) e di 1359 euro per il modello da 14″.