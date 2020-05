ASUS, appare online una scheda madre A520: novità economiche per Ryzen 4000?

Importanti novità all’orizzonte per il chipset A520. Anche se non ancora presentato da AMD, ASUS ha inserito nel suo catalogo cinque nuove schede madri basate su quella che dovrebbe a tutti gli effetti essere la nuova piattaforma entry level di AMD. Per chi non cerca connettività fino a 10Gbps e non è ancora interessato al PCI-E 4.0, ne tanto meno vuole dilettarsi con overclock spinto permesso da un reparto d’alimentazione oltre la decina di fasi, ma tiene in considerazione la longevità e le funzionalità base del proprio acquisto, la scelta per chi sceglierà i processori AMD Ryzen 4000 è di puntare (stando a quanto sappiamo finora) su schede B550 o in alternativa sulle A520.

ASUS ha incominciato a definire la gamma A520 con cinque modelli, tutti in formato micro-ATX, appartenenti a due serie differenti, tre PRIME e due TUF GAMING: Prime-A520M-A, Prime-A520M-E, Prime-A520M-K, TUF-GAMING-A520M-A e TUF-GAMING-A520M-PLUS.

Il chipset A520 è destinato a sistemi di basso-medio livello. Per contenere quindi i costi questi modelli sono stati declinati nelle due famiglie entry-level di ASUS e nel formato micro-ATX. È lecito quindi non aspettarsi varianti esclusive e più raffinate della linea ROG Strix. D’altronde questo tipo di chip è pensato per sistemi semplici ed essenziali, senza troppi fronzoli. L’accoppiata perfetta sarebbe con i Ryzen 4000 Renoir, che sembra saranno presentati questa estate, o con i già annunciati e di prossima disponibilità Ryzen 3 3100 e 3300X.

I prezzi ovviamente non sono stati ancora comunicati, come tutti i dettagli inerenti questi modelli, che saranno un gradino inferiore alle proposte B550. È lecito aspettarsi l’ufficializzazione del chipset A520 sia da AMD che da tutti i partner OEM con le loro varianti nel corso dell’estate, con l’approssimarsi dei processori AMD Ryzen 4000 Renoir. Se la CPU di riferimento per queste schede madri è il Ryzen 3 3100 e lo stesso sarà quotato a circa 100-120 euro, possiamo ipotizzare che le piattaforme A520 si attesteranno sui 50-80 euro. Nulla di ufficiale comunque, per saperne di più dovremo attendere le varie presentazioni in calendario per questa estate, un periodo ricco di novità per AMD.