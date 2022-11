Avete bisogno di cambiare scheda madre e siete alla ricerca di un’offerta? A fare al caso vostro è allora Yeppon, che vi permette di ottenere un cashback fino a ben 150 euro nel caso acquistiate entro il 30 novembre sul loro sito una nuova scheda madre Asus Z790 e, contestualmente, anche un dissipatore AIO o un alimentatore sempre marchiati Asus. Un’offerta, insomma, parecchio interessante e in grado di farvi risparmiare un bel gruzzoletto con la vostra nuova configurazione.

Tra i prodotti validi per ottenere il cashback fino a 150 euro su Yeppon troviamo ad esempio tra le schede madri l’ottima Asus ROG Maximus Z790 HERO e la comunque validissima Asus TUF Gaming Z790-PLUS D4, mentre tra gli alimentatori fa capolino l’Asus Thor Platinum II da ben 1000W, in grado di sorreggere anche la configurazione più spinta. Nel caso cerchiate un dissipatore, invece, la scelta è abbastanza ampia, e spazia da prodotti con radiatore da 240 fino a 360. Insomma, tanta scelta per un’offerta da prendere al volo.

Per poter ottenere fino a 150 euro di rimborso direttamente sul proprio conto basterà quindi seguire i seguenti passi:

Acquistare una scheda madre Asus Z790 e contestualmente o un dissipatore ASUS All in one o un alimentatore Asus entro e non oltre il 30 novembre 2022; Caricare la prova d’acquisto e inserire le informazioni richieste nel modulo di iscrizione entro e non oltre il 7 dicembre 2022; Aspettare di ricevere il cashback direttamente sul proprio conto bancario.

Il regolamento completo, per ogni dubbio o necessità, è in ogni caso comodamente raggiungibile dalla pagina della promozione.

