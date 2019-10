Asus, ecco la nuova offerta di notebook business

Asus ha annunciato l'arrivo sul mercato dei nuovi portatili business Premium B9440, Advanced P5440, Essential P3540 ed Essential P1440.

Asus ha presentato una nuova gamma completa di notebook business composta da tre famiglie: Premium, Advanced ed Essential con quattro modelli distinti. Tutti i portatili, garantisce Asus, hanno in comune la resistenza e l’affidabilità per soddisfare le esigenze di chi usa il notebook per lavoro ed è in costante movimento.

Premium B9440 pesa 1,05 chilogrammi e ha un processore Intel fino al Core i7 di ottava generazione, fino a 16 GB di memoria DDR4 e un SSD PCIe 3.0 fino a 512 GB. La scocca in magnesio e lo schermo IPS anti riflesso da 14 pollici con risoluzione FHD con cornici molto sottili (rapporto schermo-corpo dell’89%) lo rendono compatto e maneggevole. È disponibile anche con schermo HD.

Per quanto riguarda la batteria, Asus garantisce un’autonomia fino a 10 ore (batteria da 48Wh) e la presenza della ricarica rapida. Ci sono anche due USB 3.1 Gen1 Type C che supportano ricarica, trasferimento dati, connessione display e Ethernet.

Il modello Advanced P5440 con schermo Full HD da 14 pollici è una ultrabook molto sottile (185 mm) e leggero (1,23 chilogrammi), studiato per chi si sposta con frequenza ma al tempo stesso ha bisogno di lavorare in modo più produttivo con il proprio notebook.

Dotato di doppia archiviazione (SSD fino a 512 GB e HDD da 1 TB), il PC è disponibile con processore Intel Core i7 di ottava generazione e con un massimo di 16 GB di RAM. La connettività comprende una porta USB 3.1 Gen1 Type C multifunzione, due USB 3.0 Type A, HDMI e lettore SD. Il P5440 ha una batteria da 50 Wh in grado di assicurare fino a 10 ore di autonomia.

Essential P3540 ha uno schermo da 15,6 pollici HD/FHD ed è disponibile con CPU Intel Core i5-8265U o i7-8565U e offre fino a 16 GB di RAM. Sul fronte dell’archiviazione c’è un SSD fino a 512 GB e un hard disk da 1 TB. Questo modello è accompagnato da grafica integrata Intel UHD Graphics 620 oppure anche da una GPU dedicata Nvidia MX110 con 2 GB di memoria.

Il P3540 è dotato di una batteria a 4 celle da 70 Wh che assicura fino a 15 ore di autonomia. Parlando di connettività troviamo a bordo due porte USB Type C, due USB 3.0, una HDMI, una VGA, una RJ45 e un lettore di schede. Le dimensioni del portatile sono di 35,7 (W) x 23,6 (D) x 1,94 ~ 1,95 (H) cm per 1,7 chilogrammi di peso.

Infine ecco Asus Essential P1440, un notebook con display da 14 pollici HD, CPU Intel Core di ottava generazione fino all’i7, SSD fino a 512 GB e HDD da 1 TB, tre USB 3.1 Gen1, una USB 3.0, slot per schede SD, HDMI, VGA, RJ45 e Kensington lock. Tutti i modelli sono già disponibili sul mercato in colore Grey ai seguenti prezzi: