ASUS, ecco la nuova TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ultra

I colleghi di Wccftech hanno diffuso le prime informazioni in esclusiva relative ad una scheda grafica non ancora annunciata prodotta da ASUS. Si tratta del modello TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ultra, che dovrebbe offrire prestazioni superiori rispetto alle varianti Ti e SUPER anche grazie alla sua corposa dotazione di memoria a bordo, pari a 12GB di GDDR6, maggiore rispetto a schede di fascia più alta, come la GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070 e GeForce RTX 3070.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 360 ULTRA presenta un design a 2,7 slot ed un ampio rivestimento in alluminio con tre enormi ventole dotate di tecnologia 0dB. Il dissipatore di calore in alluminio presenta tantissime alette con diverse heatpipe in rame che lo attraversano. La scheda impiega un PCB personalizzato, ma sia il dissipatore che il backplate si estendono oltre ad esso. Sulla base delle implementazioni precedenti, ASUS potrebbe optare per una configurazione con connettore singolo o doppio a otto pin per questa scheda grafica. Le uscite video includono una singola porta HDMI 2.1 e tre DisplayPort.

La scoperta di una variante ULTRA porta a pensare che NVIDIA potrebbe lanciare altre schede grafiche con la stessa nomenclatura, magari abbandonando la precedente “SUPER” usata con la generazione Turing. C’è anche la possibilità che NVIDIA possa includere tre schede grafiche nella sua linea GeForce RTX 3060: Ti, Ultra e standard. Stando agli ultimi rumor, sembra che la variante Ultra avrà un prezzo di 449$ e dovrebbe essere annunciata il prossimo 12 gennaio al keynote CES 2021 di NVIDIA.

Recentemente vi abbiamo parlato anche dei presunti modelli di GeForce RTX 3080 Super e RTX 3070 Super, dopo il leak di @kopite7kimi. Se dovessimo dare ascolto alle voci apparse in rete nel corso delle scorse settimane, la GeForce RTX 3070 Super dovrebbe essere basata sulla GPU GA103, che dovrebbe colmare il gap tra GA104 e GA102. La GeForce RTX 3080 Super, invece, potrebbe proporre una dotazione di memoria più generosa rispetto all’originale RTX 3080, come 12GB o addirittura 16GB, per contrastare maggiormente la rivale Radeon RX 6800.